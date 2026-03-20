太极乐队阔别11年重返TVB 雷有辉为下月开骚筛选歌单 邓建明：外国人作品全部筛走
更新时间：22:45 2026-03-20 HKT
发布时间：22:45 2026-03-20 HKT
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殿堂级乐队太极今日到电视城为《博爱欢乐传万家》彩排，他们表示上次来TVB已是11年前，同样也是为了同一节目，希望下次不要相隔那么久。
邓建明复核歌单最头痛
提到太极5月将举行的演唱会，他们指正在操练中，前几日亦在覆核歌单，希望令歌迷最开心，当中以邓建明最头痛。邓建明笑言因在刘贤德（Hi-Fi德）的店中听歌太陶醉，Hi-Fi德就指听以前的歌好有感觉，欣赏旧歌时大家互相赞美，大赞对方弹得好。
雷有辉叹选歌难取舍
雷有辉直言选歌单很头痛，因为要筛选很多歌，邓建明就笑指已经筛选了，由外国人作的歌不唱，只会唱太极自己创作的歌曲，确保演出原汁原味。
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