前TVB小花偷食打烂一手好牌  「低胸到肚脐」胸前春光任睇  抬白滑大腿陷走光边缘

现年39岁的前TVB女星朱智贤（Ashley），近年事业与爱情屡受打击，自从被爆出「偷食」人夫黎振烨的「蛋糕事件」后，事业一落千丈，黯然离开效力多年的TVB。去年底，她更宣布与拍拖8年的男友谢东闵分手，双重打击下重新出发。朱智贤近日到了外地旅游、尽情享受人生，并在社交媒体上分享了一系列性感照片，状态大勇，引起网民热议。

朱智贤「低胸低到落肚脐」

从朱智贤上载的影片和照片中可见，她身处充满绿色植物和梯田景观的森林旅馆，少女心大爆发，在各个景点疯狂打卡。她化上精致的妆容，显得颜值在线，而她一身桃红色超低胸吊带长裙的「战衣」更是轻易成为全场焦点。该长裙的设计极为大胆，深V领口「低胸低到落肚脐」，完美展现出她丰满的上围，极之吸睛；裙摆的高衩设计，则让她的一双白滑长腿表露无遗。

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朱智贤游走走光边缘

在其中一张照片中，朱智贤坐于一个巨型鸟巢装置中，一边甜笑望向远方，一边抬起大腿，裙衩高开至近大腿根部，令她游走于走光边缘，画面充满诱惑，性感指数爆灯。此外，她还在吊桥上奔跑、在高空秋千上展臂飞翔，裙摆随风飘逸，配上壮丽的田园景色，画面唯美，可见她心情极佳，完全沉醉于旅程之中。

朱智贤曾陷偷食风波

朱智贤曾因与人夫黎振烨在车厢密会食蛋糕，事件震惊全港，导致她被TVB雪藏，事业大受影响。虽然有男友谢东闵陪伴度过难关，但两人最终亦在24年底宣布结束8年情。回复单身后的朱智贤，除了为HOY TV担任主持外，亦努力发展KOL事业。早前她出席活动时，被问及旧爱黎振烨已转行做保安，她则冷淡回应：「冇留意报道，唔知呢件事，同佢冇联络」。

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