28岁当红男星陷私生饭爆买「情趣用品」风波 公司发声明网民反应两极

28岁内地一线男星王一博可谓人红是非多，早前才传出疑与富家千金綦美合秘恋，疑似二人「聊天纪录」遭曝光，话题一度登上热搜。近日再有自称「私生饭」的网民爆料，发布疑为王一博与绯闻女友的出入境记录，当中更提到购买「情趣用品」内容。刚传出王一博与所属经理人公司乐华娱乐续约，乐华娱乐昨日（19日）发严正声明，遏止谣言持续发酵。

私生饭爆料内容大胆

该名自称「私生饭」的网民在爆料中详细描述：「嫂子买的一些小孩子的玩具」、「王一博你继续在淘宝买情趣用品，恶心」、「王一博你继续买」，当中见到列出有情趣用品、情趣内衣，该网民更言之凿凿晒出声称是王一博出入境记录：「出入境记录，出国找嫂嫂」。

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面对新一轮恶意爆料，王一博所属的乐华娱乐于昨日（19日）发布严正声明，声明中指出，公司发现多个网络用户透过境外网站传播严重侵犯王一博先生人格权益的不实言论，影响极其恶劣。而王一博本人未就此事作出回应。

网民抱半信半疑

不少网民抱持半信半疑的态度，认为「娱乐圈多次证明越离谱的事情反而越真」，但有反应两极讨论，部分网民对爆料内容认为证据不足，留言质疑：「说真的，我从来没见过这种的造谣。不是小红书聊天记录，就是网购记录。这么有本事的私生，这么多年怎么就没拍到过一张照片呢？」、「每一次造谣王一博就用几张聊天记录和截图就是恋情和爆料，无图无视频无音频，纯靠吧的这些人」。

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王一博所属乐华娱乐3月19日发布严正声明原文如下：

严正声明：

近日，我司发现多个网络用户通过境内外网站传播有关侵犯我司艺人王一博先生人格权的信息，发布不实言论，影响极其恶劣！我司为维护王一博先生合法权益，现严正声明如下：

一，我司严厉谴责相关主体罔顾法律底线、恶意实施、发布不实言论等涉嫌违法行为。针对该等违法行为，我司已采取报警、民事诉讼等法律手段严肃追责。我司在此正告相关主体即刻停止传播、转裁、评论相关不卖信息，并即刻删撒由此引申发布的侮辱、诽谤内容，避免损害后果的进一步扩大。

二，我司已委托律师事务所全面取证、备诉。对于恶意散布不实信息，发布侮辱、诽谤内容的违法行为，我司始终保持零容忍态度，将密切关注网络动态，持续收集违法证据，对违法行为一追到底。

三，网络并非法外之地。我可敬请相关主体保持理性，尊重他人合法权益，任何逾越法律底线的行为都将受到法律的严惩！

特此声明！