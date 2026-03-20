TVB「离巢视后」惊爆有长期病患  厚重包扎触目惊心已多次治疗  事业陷僵局情路坎坷

现年44岁的TVB视后唐诗咏，近年离巢后专注打理自家面包店生意，本应是事业女强人，但近日却似乎流年不利，除了早前传出火速开分店的面包店生意告急，身体更亮起红灯。日前，唐诗咏在社交平台更新动态，贴出一张在诊所接受治疗的照片，情况看似相当严重，令一众粉丝忧心忡忡。

唐诗咏厚重包扎令人担心

从照片中可见，唐诗咏身穿短裤，整个膝盖及大腿、小腿部分都被厚重的纱布紧紧包扎，显然伤势不轻。她更在图中写道：「希望10次内搞掂你，仲有两次」，暗示这已是第8次接受治疗，可见脚部问题已非一朝一夕，而是长期病患，需要持续的疗程。厚重的包扎预示著伤情的严重性，粉丝们纷纷留言表示关心，希望她能早日康复。

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唐诗咏情路样坎坷

事业与健康同时遇上挫折，回顾唐诗咏的情路也同样坎坷。入行多年，她曾与余文乐、崔建邦、洪永城等男星拍拖，但每段感情都未能开花结果。由于她对待感情认真，即使传出男方不忠，她也选择原谅，因此曾被封为「不能错过的最佳女友」，却也同时被网民嘲讽为「渣男收割机」。

唐诗咏于公园喊足一晚

虽然近年唐诗咏对感情事转趋低调，但早前她在作客YouTube节目《巴打围炉》时，罕有地重提旧日情伤。她忆述，当年怀疑男友出轨，但苦无证据，直到最后发现对方真的与前度复合，才心碎证实自己的猜测。她更自爆：「我记得我喺一个公园喊咗成晚。」当时幸得一位同区的PA同事陪伴在侧，才度过那个由黑夜哭到清晨的漫长晚上。

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