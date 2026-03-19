佘诗曼「情敌」镜头前不断跌倒 老公行踪成谜再惹婚变揣测 新婚一年即传有第三者？

现年35岁的吴谨言，凭宫斗剧《延禧攻略》中演出「魏璎珞」一角走红，剧中跟饰演「娴妃」的佘诗曼有不少对手剧，戏中二人是情敌，戏外则是好友。吴谨言近年成为内地一线女星，她于2024年跟同剧男星洪尧结婚，并传出去年诞下一女。但二人婚后却多次传出婚姻亮起红灯，包括二人微博婚照消失，洪尧夜会女星等。近日吴谨言独自到内地室内冲浪场，在教练指导下冲浪，但老公洪尧完全无影，引起网民揣测吴谨言的婚姻状况。

吴谨言冲浪初哥多次仆倒

在影片中吴谨言身穿黑色紧身防寒衣，在室内冲浪场馆准备大展身手，虽然吴谨言有跳舞底子，平衡力甚佳，但初学冲浪的她，动作姿势笨拙，从趴在冲浪板上，到尝试站立时，重心不稳，多次狼狈地摔进水里，跌到一仆一碌，但她脸上始终挂著不服输的笑容，展现出与剧中「魏璎珞」如出一辙的毅力。

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吴谨言独自冲浪老公无影

吴谨言经过连续两天的尝试，影片后半段，她展示出「进阶后」的矫健身手，非常厉害，然而尽管影片充满正能量，但网友却发现全片只有吴谨言及教练，而吴谨言的老公洪尧，却是影踪全无，令婚变传闻甚嚣尘上，网民纷纷揣测她的婚姻是否亮起红灯。

吴谨言老公洪尧多黑历史

吴谨言与洪尧因合作《延禧攻略》结缘，于2024年9月无预警宣布婚讯，翌年传出诞下女儿。然而就在二人结婚刚满一年之际，就曾爆出过婚变传闻。当时有网民发现他们各自微博上的「官宣结婚」贴文同时消失，引发外界猜测两人感情生变。之后洪尧又被传出私下约会女星李沐宸，更引发其男友网上骂战，尽管事后澄清一场误会，但已令洪尧与吴谨言的婚姻蒙上污点。

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洪尧曾传出夜会女星？