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女星刚认离婚即传恋小鲜肉？疑挞着同剧男星爆「横刀夺爱」 网民指「新欢」似足前夫

影视圈
更新时间：18:30 2026-03-19 HKT
发布时间：18:30 2026-03-19 HKT

46岁内地女星姚晨在日前坦承结束第二段婚姻多年，与摄影师丈夫曹郁早已离婚，为了一对子女，因此延至近日才宣布「分讯」。姚晨回复单身，即引来外界揣测，近日内地社交平台疯传她与比她年轻11岁的男星侯雯元擦出爱火，他们合拍剧集《以美之名》，疑似发展姊弟恋加上时间点敏感，绯闻迅速成为焦点，甚至出现「横刀夺爱」等不实指控。

姚晨、侯雯元口径一致强硬回击

面对甚嚣尘上的传闻，侯雯元于昨日（18日）率先回应绯闻，简洁有力地表示：「勿编故事，勿造谣。节后开工认真上班中」，透露出对于无端揣测的无奈，并强调专注于事业。随后，姚晨工作室也贴出相关谣言截图，以「假，谣言止于智者」七个字强硬回击，双方口径一致，果断否认恋情。

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网民分析姚晨与侯雯元绯闻

这场绯闻的起因，源于姚晨与侯雯元在2023年合作《以美之名》时的亲密互动，加上姚晨宣布离婚后，绯闻便甚嚣尘上。更有网民因侯雯元外型与姚晨首任丈夫凌潇肃相似而大开。然而，根据双方声明，姚晨的婚姻多年前便已告终，而侯雯元与钟楚曦的恋情是在2024年公开，2025年传出分手，时间线与「横刀夺爱」的指控完全不符，因此有网民认为这段「姊弟恋」的传言可信性不高。

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