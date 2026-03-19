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汤姆贺伦现身帝国大厦为《蜘蛛侠：英雄重生》宣传 各地名人接力分享感人故事 首个预告片「制裁者」变形侠医惊喜现身

影视圈
更新时间：17:15 2026-03-19 HKT
发布时间：17:15 2026-03-19 HKT

Marvel新片《蜘蛛侠：英雄重生》将于7月上映，昨晚公开首个预告。官方更以前所未见的「全球24小时粉丝接力」活动，与全球影迷一同见证「蜘蛛侠」Peter Parker走进全新人生阶段。昨日汤姆贺伦（Tom Holland）现身纽约帝国大厦宣传，并与一群扮成「蜘蛛侠」的影迷见面。汤姆又宣布帝国大厦昨晚将会亮起蜘蛛侠经典的红、蓝两色灯光，点亮纽约夜空，正式宣告蜘蛛侠强势回归。

中村狮童、Mark@NCT参选接力活动

参与接力的名人阵容极其鼎盛，包括一级方程式赛车哈斯车队的奥干（Esteban Ocon）、曾声演「毒魔」的日本名男星中村狮童，以及K-op韩国男团NCT成员Mark等。每位名人分享感人故事后，便标签下一位时区的粉丝接力，象征蜘蛛侠的精神如同太阳升起一样，照亮全球每一个角落。

蝎子人、回力镖经典反派相继登场

预告片中可见，汤姆饰演的「蜘蛛侠」Peter Parker孤身穿梭于繁华的纽约市，过着「隐姓埋名」的生活。他不再是那个受复仇者联盟庇护的少年，而是一个每日隐姓埋名、独自在狭小公寓修补战衣的「全职蜘蛛侠」。除了要应付日常的英雄重担，Peter 惊觉身体正产生不可控的恐怖异变，生命危在旦夕。最令他伤心的是女友MJ（Zendaya饰）已不认识他，并另结新欢！
更令影迷震撼的是，「制裁者」（The Punisher）、变形侠医惊喜现身，而「蝎子人」（Scorpio）、「回力镖」（Boomerang）、「狼蛛」（Tarantul）以至神秘组织「手合会」（The Hand）等经典反派亦相继登场。

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