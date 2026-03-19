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《中年好声音》最索评审海儿上围撑爆低胸贴身裙  超高衩尽显S曲线  性感闪爆慈善晚宴  

影视圈
更新时间：16:30 2026-03-19 HKT
发布时间：16:30 2026-03-19 HKT

现年29岁，因担任《中年好声音》评审而爆红的「最索评审」海儿（Hedy），凭借其出众的身材、仙女神气的高颜值及精湛的音乐造诣，成功俘虏大批粉丝，人气之高甚至超越不少参赛者。海儿亦不时在社交平台大派福利图，让粉丝们大饱眼福。

海儿化精致妆容极具仙气

海儿近日受邀出席东华三院跨越155周年慈善晚宴，并在网上分享了当晚的惊艳造型。照片中，海儿化上精致妆容，大地色系的眼影配上水润唇色，完美突显了她仙气十足的女神级颜值，一双电眼更是明媚动人。

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海儿性感长腿若隐若现

当晚她身穿一袭银白色低胸性感歌衫，闪烁的布料让她在灯光下显得格外耀眼。合身的剪裁完美勾勒出她的S形曲线，平口低胸的设计更大胆展示了她丰满的上围，视觉效果极度震撼，几乎要撑爆整件长裙。裙子的另一亮点是其极高的侧边高衩设计，以数个黑色蝴蝶结点缀，随著她的步伐，一双白滑修长的美腿若隐若现，性感指数爆灯，极度吸睛，再次完美演绎了高贵与性感兼备的女神风范。

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