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麦明诗惊喜重返TVB开工 打扮端庄现身幼稚园 转型后于教育界大展拳脚曾助解杀校危机

影视圈
更新时间：15:00 2026-03-19 HKT
发布时间：15:00 2026-03-19 HKT

34岁的「十优港姐」麦明诗（Louisa）自2019年逐渐淡出娱乐圈，转行做商业顾问，又获委任为教育集团的非执行董事，曾为一所面临杀校危机的国际幼儿园暨幼稚园，出任校董会成员，协助拯救避过杀校。近日网上流出麦明诗现身幼稚园的照片，有指是相隔六年来再度为TVB拍摄节目。

麦明诗斯文亮相

从一个FB专页，见到有「校长」分享麦明诗与教育界名人林溥来（Patrick Sir）的合照，并透露：「我们柴湾分校再次成为TVB的拍摄场地。」照片中，麦明诗穿上白色恤衫款长裙，放下一把长黑发，打扮端庄现身幼稚园。

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麦明诗「学霸」形象深入民心，近年又在教育界大展拳脚，而Patrick Sir具备丰富的教育背景，二人合作拍摄与幼儿发展息息相关的节目，可谓驾轻就熟。今次亦是麦明诗自2020年播出剧集《杀手》后，相隔六年重返TVB工作。

麦明诗1岁仔已返学前班

麦明诗2015年当选香港小姐冠军后，曾在娱乐圈发展，之后投身多个行业尝试转型。麦明诗2024年与前电视主持兼机师盛劲为结婚，去年3月诞下儿子，麦明诗自囝囝出世后，注重儿子的心智发展，已开始返学前班，曾曝光艺术天份。

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