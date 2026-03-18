《寒战1994》演员懒人包｜古天乐演特首 周润发、梁家辉回归 刘俊谦、吴彦祖加盟权斗

备受期待的犯罪动作电影《寒战》系列前传《寒战1994》，于3月18日正式公布全明星阵容并同步释出角色海报，10位影帝破天荒同台飙戏，引爆全网热议。电影由系列导演梁乐民回归执导，故事追溯至1994年香港回归前夕，一场富商绑架案引爆警队、英国政府、商界及黑道四方势力的权力洗牌，并为日后《寒战》的警队斗争埋下关键伏笔。

《寒战1994》故事大纲

《寒战1994》的剧情与《寒战》系列紧密相连。故事始于2017年，新一届保安局局长候选人李文彬（梁家辉 饰）突然失踪，其宿敌蔡元祺（旧作由张国柱饰演）在英国被暗杀。为追查真相，警务处处长刘杰辉（郭富城 饰）向资深大律师简奥伟（周润发 饰）求助，共同揭开一份尘封已久的1994年神秘档案。

时间回到1994年，香港主权移交前夕，警队政治部即将解散。一宗牵涉香港首富潘氏家族的绑架案，让热血正义的年轻警官李文彬（刘俊谦 饰）与冷血的警务处行动副处长蔡元祺（吴彦祖 饰）正面交锋。两人价值观的冲突在警队内部掀起暗流涌动的权力较量。与此同时，首富潘氏父子（谢君豪及吴慷仁 饰）、警队、黑道及英国政府四方势力均被卷入，各有盘算，香港迎来新一轮权力洗牌。

《寒战1994》演员阵容逐个睇：

《寒战1994》超豪华阵容角色解构

《寒战1994》的演员阵容横跨老中青三代实力派，更邀得国际级演员加盟，堪称近年最强港产片卡士。《星岛头条》为读者整理详细的角色对照懒人包：

年轻版李文彬 (刘俊谦饰)

1994年时充满正义理想的李文彬，有组织罪案及三合会调查科署任总警司。

老年版李文彬 (梁家辉饰)

梁家辉以「友情演出」回归，串连起《寒战》宇宙的关键人物，新一届保安局局长候选人。

年轻版蔡元祺 (吴彦祖饰)

1994年时心狠手辣的蔡元祺，警务处行动副处长。

刘杰辉 (郭富城饰)

现任警务处处长，为调查案件重启1994档案。

简奥伟 (周润发饰)

资深大律师，向警务处处长刘杰辉提供协助。

潘志昂 (吴慷仁饰)

潘氏家族第五代长子。

潘隽亨 (谢君豪饰)

香港首富、潘氏家族第四代当家。

阮若兰 (王丹妮饰)

全港最大社团「老丸」龙头。

潘怡心 (廖子妤饰)

潘氏家族第四代后人。

叶舜廷 (古天乐饰)

第五届香港特别行政区行政长官。

两大英国实力派演员强势加盟《寒战1994》

除了本地强大阵容，《寒战1994》更请来两位国际知名的英国演员，为权力风暴增添变数：

艾顿基伦 (Aidan Gillen) ：凭借神剧《冰与火之歌：权力游戏》(Game of Thrones)中「Littlefinger」Petyr Baelish一角闻名。此次饰演「F.M.」军情六处亚太地区主管，势必带来精彩的权术博弈。

晓邦纳威利 (Hugh Bonneville)：以经典英剧《唐顿庄园》(Downton Abbey)的「格兰特罕伯爵」罗伯特克劳利(Robert Crawley, Earl of Grantham)一角深入民心。此次饰演英国内阁大臣「侯哲思」，代表英方势力介入香港回归前夕的权力斗争。

《寒战1994》集结了如此顶级的演员阵容，加上错综复杂的权力斗争剧情，无疑已成为2026年最备受期待的电影之一。

相关阅读：寒战1994｜梁家辉刘俊谦两代「李文彬」首同框 象征式收两蚊片酬撑后辈导演梦