女星老公强奸旗下艺人被判监4年10个月 掐颈硬上施暴 露骨对话曝光：你那次射进来

台湾女星萧淑慎的老公、雄鹰娱乐公司老板梁轩安，因被控性侵旗下女艺人，近日遭士林地方法院一审重判4年10个月有期徒刑。法官在判决中严厉斥责梁轩安滥用职权，为满足私欲竟对有从属关系的被害人施暴，其掐颈的行为更具高度生命危险，犯后态度恶劣，恶性极为重大。

萧淑慎老公向旗下艺人伸狼爪

回顾案情，受害女歌手指控，梁轩安在2023年11月某次活动结束后，以带路为借口将她带入房间，不顾她持续以「不要」、「为甚么要这样」等言语反抗，最终以暴力压制并强制性交得逞。梁轩安出庭时虽承认发生性关系，但坚称双方当时正在交往，一切皆为合意。其律师也辩称，两人关系亲密，案发隔天还一同出游，互动并无异常。

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对话纪录成为关键

然而，法院采纳的证据彻底推翻了梁轩安的说法。被害人与梁轩安的LINE对话纪录成为关键，她曾直接质问：「那天你打我巴掌、掐我」、「你那次射进来」、「你掐我让我PTSD变严重」。法官认为，若非事实，被害人不可能用如此具体的细节反复质问上司，而梁轩安对此仅是闪躲回避，甚至删除对话，直到检方数位采证才还原真相。此外，多名证人证实，案发后看见被害人颈部有瘀青，且她曾哭著透露自己「发生不愿意的事情」、「被硬上」，情绪极不稳定。

合议庭最终认定，梁轩安与被害人之间存在权力不对等的关系，却仍犯下恶行，犯后更企图影响证人，毫无悔意。法官特别指出，即便梁轩安日后上诉才认罪，也不应轻易成为减刑的理由，除非他能取得被害人的谅解或积极弥补伤害，否则难以认定其悔意，以避免向社会传递「先否认、再认罪就能减刑」的错误讯息，进而损害法律的尊严。

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