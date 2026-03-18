《欢乐今宵》台柱梁小玲息影多年罕现身 再婚嫁石油大亨 女儿赵希洛刚荣升人妻

卢宛茵日前迎来73岁生日，圈中人缘甚广的她，获得一众好友苏恩磁、吕有慧、钟志光等为她庆生，场面十分热闹温馨。好友苏恩磁日前在IG分享了两张生日聚会照，并写道：「每年可以共庆生日，都是福气，惜福惜缘」，流露出对这段长久友谊的珍惜。相中的卢宛茵穿上喜庆的红色上衣，精神饱满，容光焕发，在生日蛋糕前展露灿烂笑容，看起来非常开心。而在众多合照中，最令人惊喜的是见到了一位久未公开露面的稀客——已淡出娱乐圈多年的前艺人梁小玲。

梁小玲前夫为前丽的小生李道洪

虽然已息影多年，但照片中的梁小玲风采依然，气质温婉典雅。1968年于丽的映声第二期训练班出身的梁小玲，出道不久便过档无线电视。梁小玲当年是《欢乐今宵》台柱之一，更接拍过不少剧集，如《强人》、《亲情》等，不时接演演情妇、二奶角色。此外，她亦有接拍电影如《家法》及《白粉双雄》等。她的前夫是著名演员、前丽的电视小生李道洪，二人婚姻仅维持4年，于1978年离婚收场。

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梁小玲再婚嫁得富贵

其后梁小玲与澳洲大律师赵崇康再婚，并移民到澳洲生活。梁小玲第二任丈夫赵崇康经营石油生意，更在市值四千多亿的中国海洋石油任职非执行董事，可谓相当富贵。而他们的女儿，便是同样在演艺圈发展的前TVB花旦赵希洛。赵希洛在上月情人节宣布与圈外男友结婚，正式成为人妻。未知梁小玲是否因荣升外母，份外容光焕发。

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