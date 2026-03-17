「葱头」丘梓谦极速爆新恋情？跟「车模新欢」睇展览断正 身材超火辣富贵生活大起底

现年32岁、凭《爱．回家之开心速递》「葱头」一角而为人熟知的丘梓谦，本月初刚宣布与拍拖逾十年的37岁女友麦皓儿（Joey）已分手一年，正式结束「姐弟恋」。言犹在耳，今日（15日）他被传媒拍到与一名身材火辣、打扮性感的年轻女子现身湾仔会展，二人举止亲密，关系呼之欲出。

丘梓谦为新女友化身摄影师？

今日下午，丘梓谦被发现现身香港国际影视展，他身边出现一名穿上黑色露肩连身裙的性感美女。该女子大骚香肩及背脊上的纹身，与同样作黑色打扮的丘梓谦在场外互相为对方拍照，期间丘梓谦更化身「专属摄影师」，耐心为女方捕捉动人时刻，举手投足间充满默契，俨如热恋中的情侣。

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丘梓谦新欢身份大起底

丘梓谦否认对方是新女友，指二人是「朋友关系」。而这位神秘女子的真正身份，是活跃于小红书的内地网红车模，网名「Cy Au悠悠」。其个人简介自称「热爱生活的大湾区车模」，专页上有大量她担任车模的性感照片，其中更不乏比坚尼索照，尽显其火辣身材。而她背脊上的纹身，正与今日陪伴丘梓谦的女子完全吻合。

丘梓谦跟悠悠近日现身广州

事实上，在今次湾仔「断正」前，早有网民在4天前于广州目击二人结伴同行。当时丘梓谦与「悠悠」正跟陈思齐、陈柏曦等艺人一同进行探店活动，已被网民指认「悠悠」是其新女友，并留言称：「感觉他是喜欢这种类型的」。

悠悠曾客串广州电视剧？

此外，「悠悠」在行内似乎相当活跃，曾被指「客串过广州的电视剧」，其社交平台亦有不少与TVB一线艺人的合照，包括视帝陈豪、陈展鹏、罗子溢及马国明等，人脉甚广。她亦热爱旅游，曾远赴英国等地打卡，生活多姿多彩颇为富贵。由宣布分手到火速爆出新恋情，看来「葱头」的感情生活，比剧集角色来得更精彩。

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