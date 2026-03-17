李海铜是谁？《卧底娇娃》马贯东女友仙气爆棚一夜爆红 「艺训班班花」童年照证由细靓到大

TVB热播剧集 《卧底娇娃》中，李海铜凭「苏嘉盈」一角成功跑出，在戏中与男主角潘奕风（马贯东饰）的「绿袖子情缘」充满「洋葱」，细腻的演技备受肯定。作为《卧底娇娃》演员阵容中的亮眼新星，李海铜完美演绎了剧中「绝世好女友」的角色，超强仙气、甜美声线及Gfable特质，更让网民给予她极高评价，盛赞李海铜为「小刘颖旋」。《卧底娇娃》播出后，李海铜IG粉丝数一夜激增20%，即睇这位备受关注的TVB小花背景。

李海铜是「艺训班班花」

现年28岁的李海铜毕业于香港理工大学，过去她不少时在IG分享美照，「女友感」十足，而她曾曝光的童年照亦证她由细靓到大。她于2021年出道，曾参演ViuTV单元剧《YOLO的练习曲》，演出剧中的虚构女团YOLO的成员。及后加入第32期无线电视艺员训练班，并于2023年毕业，当时已因出众外形而被封「艺训班班花」。李海铜出道后获得不少演出机会，曾参演《反黑英雄》、《刑侦12》及《新闻女王2》等，戏份虽少，但表现颇为突出。

李海铜感激马贯东贴心指导

李海铜受访时感激对手马贯东的贴心指导，即使牺牲休息时间也陪同她这位新人演员讨论剧本，让她获益良多。李海铜的出色演绎，完美呈现了「苏嘉盈」的温柔与体贴，成功俘虏了大量观众的心。

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李海铜私下「男仔头」性格

李海铜大方亲揭自己私下其实是「男仔头」性格，更是易肥体质，每次拍剧前都需靠节食来维持纤腰。从「艺训班班花」到《卧底娇娃》的亮眼新星，李海铜凭借其独特魅力与扎实努力，成功博得观众关注，未来的发展潜力无限。

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