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佘诗曼睇许绍雄遗作《正义女神 Themis》泪崩：我是抽离不到 忆述「老窦」罕见一面

影视圈
更新时间：15:08 2026-03-17 HKT
发布时间：15:08 2026-03-17 HKT

由佘诗曼、谭耀文担正的剧集《正义女神 Themis》，不止是许绍雄的萤幕遗作，也是佘诗曼跟他最后一次合作的剧集，意义非凡。近日佘诗曼在看片会的直播访问中透露，她观看了剧集的部分片段，当在画面中再次看到熟悉的「老豆」，百感交集，一度哽咽表示：「我自己看的时候，我是抽离不到，好像他还在的一个感觉」。

佘诗曼与许绍雄多次合作

佘诗曼跟许绍雄曾多次合作，包括《红衣手记》、《Yummy Yummy》、《绝代商骄》、《使徒行者》、《家族荣耀之继承者》等，早已建立亲如父女的感情。佘诗曼在直播中提到，当许绍雄的身影出现在萤幕上时，内心涌上一股「好奇怪的感觉」，那种感觉既熟悉又遥远，她感触地说：「唉呀，好像好近，然后好像（他）还在的一个感觉。其实我自己看的时候，我是抽离不到的。」

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佘诗曼忆述「老窦」片场趣事

佘诗曼回忆起许绍雄在片场中的趣事，由于两人在剧中同样饰演法官，台词不仅量大，还充满了专业的法律术语，佘诗曼体恤地说，这部戏「对他（许绍雄）来说，其实压力我觉得也挺大的。我看到他很专心，很努力去背台词的一面，这个是我从来没有见过的，出来的效果，我看到一个很不一样的老窦。」一直说著普通话的佘诗曼，说到「老窦」这个亲暱称呼，忽然转了用粤语，跟许绍雄的「父女情」可见一斑。

佘诗曼演出良心法官为民请命

《正义女神 Themis》于3月16日中午12点在优酷平台率先首播，故事以佘诗曼饰演的法官言惠知为核心，她从高等法院转到少年法庭，处理一系列棘手的未成年人案件。预告片中快速闪现了「纵火案」、「校园霸凌案」、「家暴案」及「奸杀案」、「谋杀案」等，除了剧情具张力外，佘诗曼和许绍雄之间的火花，无疑是剧集最大焦点。

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