古天乐惊喜现身素人婚宴  祝酒合照展腼腆笑容零架子  网民惊叹：咩婚礼请得郁古仔？

现年55岁的古天乐，近年人气持续高涨，不仅凭电影版《寻秦记》创下票房佳绩，更勇夺「香港电影评论学会大奖」最佳男演员，并以双提名角逐今届金像影帝，事业再创高峰。作风一向亲民的他，近日被网民捕获惊喜现身圈外人的婚宴，引起现场一阵骚动，其亲切举动更被宾客大赞「零架子」。

古天乐谢完票即去饮宴

根据网民分享的影片，古天乐穿著一件型格的黑灰色织纹毛衣，内搭黑衣，斜孭著一个白色肩带的袋，并戴着招牌太阳眼镜，打扮时尚却不失低调。有眼尖的网民指出，这身装束与他早前和宣萱一同出席谢票活动时的穿著一模一样，估计他是工作结束后，便直接赶赴婚宴，足见他对朋友的重视。

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古天乐谦虚祝酒毫无架子

据上载相关片段的网民指，这是其男朋友的哥哥的婚宴。虽然是天王巨星，但古天乐在婚宴现场丝毫没有架子。从影片可见，他大方地接受宾客的邀请，与一大群粉丝宾客站在一起合照。当被众多女宾客包围时，他还流露出一丝腼腆的笑容。完成合照后，他随即举起酒杯，谦虚地向身边的宾客点头示意，并与大家一同祝酒，打成一片。

古天乐优质偶像当之无愧

整个过程被宾客拍下并上传至小红书，不少网民惊叹：「什么样的婚礼请得动古仔？」，这段影片迅速引起热议，网民纷纷赞扬古天乐的亲民作风，无论身价多高，依然保持著谦和有礼的态度，不愧为影坛的优质偶像。

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