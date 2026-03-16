谢霆锋为国语歌《推倒重来》作曲兼任MV总导演 亲自上阵爆破 被粗蟒蛇缠身画面震撼眼球

谢霆锋今日推出全新国语作品《推倒重来》，英文歌名《Evolution》与他的Evolution巡回演唱会主题互相呼应，以统一的音乐表达，完成一次关于时代、自我与边界的思考。新歌由霆锋亲自作曲兼监制。

谢霆锋以「推倒重来」坚持心中团火

今时今日科技发达，AI逐渐融入人类生活，霆锋将这种感觉放入歌中，以最直白的摇滚节奏，编出人类与科技的交替。即使「推倒重来」，我们内心那团火及坚持，才是至为重要。霆锋更兼任歌曲MV总导演，他将歌曲概念变成超现实画面。

谢霆锋吁拥抱一切迎来阳光

MV前期用了四个月时间筹备，拍摄过程中不乏爆破场面，出名搏命的霆锋当然亲身上阵置身其中。另一幕霆锋被粗大的白色蟒蛇缠颈，画面震撼眼球。MV一开始，霆锋身处一个冷冰冰的机械世界，四周都是机械臂，他拿起结他于科技空间照样夹band，将歌曲内核具象呈现。随后机械变成泥土，神奇地长出花草。霆锋想透过MV表达，无论世界如何冰冷、如何机械化，只要我们拥抱一切，生命的温度始终可以打破一切，迎来阳光。

霆锋启动巡唱陆续登场

除此之外，谢霆锋《Evolution》巡回演唱会即将开启，3月20日至22日深圳站、4月11日至12日武汉站、5月2日至3日成都站、5月30日至31日北京站鸟巢连开两场，令人期待。