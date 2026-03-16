林奕匡最新单曲成2026首支五台冠军歌 岁半囝囝化身最强幸运符连入8球赠兴

林奕匡（Phil）的最新单曲《那些不爱我的人》由他亲自作曲，黄伟文（Wyman）填词，日前正式成为2026年度首支五台冠军歌。这首收录于Phil最新专辑《The Next Station》的作品，由今年年初开始已先后称霸「新城劲爆本地榜」、「CHILL CLUB推介榜」、「中文歌曲龙虎榜」、「903专业推介」等电台电视台榜单，近日再夺「TVB 劲歌金榜」冠军，成就香港乐坛2026年首支五台冠军歌，亦是Phil入行以来首支五台冠军作品

林奕匡融合民谣R&B唱出豁达心态

歌曲融合民谣与R&B风格，唱出面对不爱自己的人的豁达心态，深受乐迷共鸣，Phil亦在多个场合现场演绎，感动全场。

林奕匡社交网自弹自唱《Our Song》答谢粉丝

为庆祝《那些不爱我的人》成为自己入行以来首支五台冠军作品，Phil在社交平台发布自弹自唱的英文demo版本《Our Song》，以最直接的音乐方式向一直支持他的乐迷致谢，同时展现其创作与演绎上的音乐才华。

林奕匡爱儿Darrien成最强幸运符

在歌曲正式勇夺五台冠军前，Phil的一岁半儿子Darrien于家中连续投进8球篮球，Phil更笑言自己是儿子的最强啦啦队。Darrien自出生以来已成为Phil创作灵感来源，这次亮眼运动表现，更为爸爸的音乐成就增添幸运色彩。在歌曲正式勇夺五台冠军前，Phil的一岁半儿子Darrien于家中连续投进8球篮球。Phil更笑言自己就是儿子的最强啦啦队。Darrien自出生以来，已成为Phil创作灵感来源，这次亮眼运动表现，更为爸爸的音乐成就增添幸运色彩。