45岁张栢芝女神崩坏意外露「松弛腰」 搭配「灾难级」穿衣品味 网民狠批：一言难尽

张栢芝自离婚后，将时间花在照顾儿子身上，之后再诞下细仔，对栽培三子更加重视。张栢芝早前才被见到携两子陪大仔谢振轩（Lucas）到澳洲开学，近日又有网民在三亚巧遇张栢芝，原来已转到内地度假。

张栢芝保养得宜

近日分别有多位网民在三亚遇见张栢芝，众人都大赞已届45岁的张栢芝，虽然是三孩之母，但脸上不留岁月痕迹，保养得很好。但有网民拍摄到张栢芝穿短身Polo衫时，举手挥动时意外露出腰肢，而且腰部赘肉松弛，有米芝莲公仔的感觉。

相关阅读：陪大仔Lucas赴澳洲开学 不忘抽身陪7岁细仔Marcus 温馨互动被网民直击

此外，有网民在精品店见到张栢芝时，穿上红白宽身上衣，下身衬烂牛仔裤及短靴，加一个LV包包，戴上太阳眼镜的张栢芝虽然扎起头发，但衣著品味受到批评，被网民指打扮「一言难尽」。

张栢芝被指穿儿子衣服

网民留言嘲讽张栢芝纯靠颜值加分：「穿的是不是儿子的衣服」、「雷霆穿搭」、「停留在十多年前的穿搭」、「她的衣品一言难尽，全靠颜值横行霸道」，亦有网民为张栢芝平反：「她好潮」、「五官好精致」、「随性拍都这么美」、「生了三个崽，还能保持这样」等。

张栢芝童心行水族馆

张栢芝在自己的小红书也有分享此行，留言：「幸福时刻」。见到张栢芝去当地的水族馆，身边有两男两女小孩，张栢芝与四个小朋友一样童心未泯，白海豚游过时更扮咀嘴，玩得非常开心。

相关阅读：张栢芝变「装修工人」 两母子澳洲买家品温馨互动全直击 大仔Lucas阳光帅气look引热议