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蔡淇俊欢送陈思齐掀起公关灾难 澄清二人无不和忽被质疑卖临期货 追击酸民：你避开干嘛

影视圈
更新时间：22:30 2026-03-15 HKT
发布时间：22:30 2026-03-15 HKT

前TVB艺人蔡淇俊，近年长驻内地发展，转战带货直播，而女星陈思齐去年开始北上跟他揾食，转眼10个月过去，陈思齐要跟老板分道扬镳，蔡淇俊在对方离开公司前，特别摆了饯别宴，成班同事食饭，欢送陈思齐。其后蔡淇俊分享了当晚饭局片段到小红书，想不到有网民指陈思齐因无钱赚才离去，之后升级至指责蔡淇俊卖「临期货」及「贴牌产品」，激到蔡淇俊连环发文追击该名网民，火药味极浓。

蔡淇俊举办饯别宴欢送陈思齐

事件始于蔡淇俊分享的饯别晚宴影片，片中他与团队为陈思齐送上惊喜，并配上二人过去一年走南闯北，从零开始打拼的点滴回顾。蔡淇俊在帖文中澄清，陈思齐的离开是为了「规划另外的职业生涯」，并强调「我们没有任何矛盾，也不存在大家评论区里的分赃不匀，利益冲突」，更表示公司大门随时为她打开。陈思齐在宴会上，也感性表示，这是一间「好有爱的公司」，又送了两只招财猫公仔给蔡淇俊夫妇。

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蔡淇俊被质疑跟同事不和

蔡淇俊分享饯别宴短片后，有网民留言指二人「不合」，猜测陈思齐是因为「没甚么钱赚，而且很辛苦」才决定离开。对此，蔡淇俊先是简单回复「乱说」，但随著质疑声浪扩大，他忍不住动气反击：「没钱赚谁会做一年？换你也没那么傻吧？」随著骂战升级，一名网民将矛头从人事纠纷转向产品质量，直指蔡淇俊的商品是「贴牌的做不久的」。该网民称，自己曾购买其贩售的糖水，不仅「日期不新鲜」，而且芋头「特别硬」，更指控猪肉条也「好硬」。

蔡淇俊为产品护航骂战升级

蔡淇俊面对产品质量的指控，即与该网民展开激烈辩论。他解释：「糖水临近保质期，在直播时已有说明，所以才降价销售。」蔡淇俊称自己的产品是「代工」而非「贴牌」，两者不同之处在于「代工是我们自己有研发自己配方的」。之后怒斥对方：「你避开干嘛，只回应其他人」，并质疑该网民曾在不同评论区攻击他。对方则毫不示弱，反驳道：「聆听消费者的声音，才能做到最好，走的更远，而不是在这里嘴硬让我不要购买。」一场充满情谊的饯别宴，演变成蔡淇俊跟网民骂战，无端留下了不快回忆。

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