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陈茵媺曾被指朴素过内地女郎  新形象性感大反击  低胸俯身前凸后翘极诱人

影视圈
更新时间：16:57 2026-03-15 HKT
发布时间：16:57 2026-03-15 HKT

现年44岁、已为三子之母的「靓妈」陈茵媺（Aimee），自与陈豪结婚12年来，一直专心相夫教子，近年转战KOL界亦有声有色。不过早前她因转换新发型而一度惹来负评，被指「不用太朴素」。然而，陈茵媺近日以一辑最新街拍美照，完美反击所有质疑，重回颜值巅峰。

陈茵媺中间分界新造型极靓

陈茵媺今日于社交媒体上载数张在铜锣湾闹市拍摄的街拍照。照片中，她换上一头清爽干练的中间分界短发，配上精致妆容，给人耳目一新的感觉。只见她身穿一件米白色的贴身低胸针织连身裙，V领剪裁和贴身设计，将她玲珑浮凸的S曲线身材表露无遗，艳丽非常。

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陈茵媺少女感重

在镜头前，陈茵媺完全放开怀抱，时而对著镜头展露灿烂甜笑，时而用手掩嘴轻笑，充满少女感的诱人笑容，完全不像三位孩子的母亲。

陈茵媺铜锣湾大派福利

陈茵媺更在铜锣湾街头的栏杆旁摆出多个诱人甫士，大派福利。其中一张她俯身向前，身体微倾，丰满的上围在镜头下若隐若现，画面极度诱惑。另一张照片中，她则将双手放到脑后，自信地挺起胸膛，这个动作让她的上围显得更加丰满突出，火辣身材令人惊艳。网民纷纷留言大赞，一致认为她已回到颜值巅峰，魅力四射。

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