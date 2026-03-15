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陈展鹏秘搬超豪华独立屋 全屋智能设计24小时监控私隐度高 拥巨型花园环境宽敞舒适

影视圈
更新时间：18:00 2026-03-15 HKT
发布时间：18:00 2026-03-15 HKT

现年49岁的视帝陈展鹏，与2016年港姐出身的单文柔，自2018年结婚以来，家庭生活一直幸福美满，两人育有可爱女儿「小猪比」（陈诺瑶）。陈展鹏不仅在事业上稳步发展，更以「爱妻号」和「廿四孝爸爸」的形象深入民心，为让妻女享受更优质的生活，他近年努力搏杀，近日单文柔在ig分享的几段生活短片，意外令一家三口，已秘密迁入独立屋曝光，新居奢华气派与极大空间感，令人羡慕。

单文柔分享生活意外曝光新居

单文柔近日在ig上载了数段短片，意外曝光了新居的环境，从其中一段影片可见，单文柔从门外回家，玄关位置采用了温暖的木系装潢，格调简约而现代，而且用了有24小时监控拍摄的智能门锁，让一家人生活安全更有保障。而另一段影片则展示了新居的厨房，设计同样一丝不苟，深色的木纹橱柜配搭金属质感的墙面，整体感觉时尚且充满格调，完全符合豪宅的气派。

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陈展鹏独立屋极宽敞拥私人花园

从陈展鹏新居环境所见，明显已从昔日的分层单位，升级为空间感十足的独立屋。屋内不仅拥有极高的楼底，更有内置楼梯上落，客厅宽敞明亮，整体装修以米白色及木系为主调，采光度极佳，营造出温馨舒适的现代家居风格。除了室内空间，新居还附带一个私家花园，单文柔爱女「小猪比」正在花园的弹床跳上跳落，玩得十分开心，为女儿的成长提供了绝佳的活动空间。

陈展鹏愈住愈豪曾跟妈妈同住

回顾陈展鹏的置业之路，可见他不仅投资有道，而且非常孝顺。2017年，他曾以母亲名义，豪掷1,280万购入将军澳日出康城「晋海」，一个约700呎的3房高层单位，全是为了让中风的母亲有更舒适的休养环境，而与单文柔结婚后，陈展鹏一家一度跟妈妈同住，现时女儿开始长大，亦需要更宽敞的空间，一家三口由分层豪宅，进驻独立屋，生活愈来愈富贵。

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