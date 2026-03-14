《中年好声音》评审张佳添公开陈年学生相 发型引热议喜感十足 网民：好cute，够前卫

《中年好声音》评审张佳添近日因参与TVB益智节目《攻你上大学》，找出陈年学生照。他在facebook分享了一张自己小学六年级的学生照，其复古的「蘑菇头」造型瞬间引发网民讨论。

童年时期的张佳添顶著一个厚实的「蘑菇头」，配上单纯的笑容，模样相当趣致。他发文笑称：「为咗《攻你上大学》揾咗呢张六年班嘅相，呢条死靓仔真系不知天高地厚。」

网民赞造型可爱前卫

这张充满年代感的照片发布后，迅速获得大量网民关注。许多人留言大赞造型可爱，有网民笑称：「添Sir好鬼靓仔啊，𠮶个冬菇头好型啊」、「哈哈，添Sir细个剪冬菇头好得意，好可爱」。有网民认为这个发型走在时尚尖端，留言道：「好cute呀，够前卫，披头四㖞」，将他的造型与传奇乐队「披头四」（The Beatles）的经典造型相提并论，也有网民表示看到照片后忍不住笑了出来：「Sorry，一睇到，笑咗！」

相关阅读：中年好声音4｜美女导师爆内讧？海儿无心之言惹谷娅溦不满「怒睥」 张佳添食花生踩多脚

张佳添亲解「蘑菇头」之谜

「蘑菇头」发型引起热议，张佳添随后在留言中亲自解画，表示照片是真实的，只是用AI稍微修复得更清晰。他更笑指这个经典发型「归功」于妈妈：「个头应该系我阿妈帮我剪，主要系头发太厚，所以搞成咁。」张佳添这次罕见地公开童年照，让大众看到了这位专业评审私下轻松幽默的一面。

相关阅读：《中年好声音》评审张佳添想为离婚摆酒庆祝 两度失婚有新领悟：拍散拖最舒服