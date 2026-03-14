Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

混血肥仔「小三」丁丁私讯挑衅大婆 芊蕙子公开对质拒为钱包庇不道德行为

影视圈
更新时间：16:10 2026-03-14 HKT
发布时间：16:10 2026-03-14 HKT

YouTuber「混血肥仔」曾达恩（Tommy）去年爆出疑背移英太太芊蕙（芊蕙子）偷食拍档女主持丁丁（丁彦均），其后混血肥仔承认正搞离婚，芊蕙子却爆出混血肥仔亲口向她承认婚内出轨。近日混血肥仔被英国法庭裁定「Assault by beating」（殴打）罪名成立，前妻芊蕙子随后发声证实家暴：「有些伤口，并不是那么容易说出口。但我仍然感谢当时的自己，能够坚定地保护自己。公义经常迟到，但至少，它没有缺席。」

丁丁向芊蕙子挑衅味极浓地留言

昨日（13日）BBO频道发出声明，宣布与「混血肥仔」曾达恩结束所有合作关系，混血肥仔首度发声，证实与BBO终止所有形式合作关系。不过事件未有因此而告一段落，芊蕙子昨晚公开一段丁丁私讯的截图，丁丁挑衅味极浓地留言，质疑芊蕙子是否担心事件曝光后会失去收入来源，令风波再度升温。

相关阅读：混血肥仔曾达恩涉家暴罪成Bob叔证「打女人」 曾传偷食丁丁毁人设 前妻芊蕙子首开腔

 

丁丁质疑芊蕙子是否担心曝光后失去收入来源

虽然丁丁曾强调没有介入别人婚姻关系︰「我在确认对方已分开，并签订分居协议书后，我们的确曾作出了解，但最后没有发展。」丁丁又称因流言蜚语饱受精神折磨和情绪问题，甚至影响家人朋友，决定暂时休息，退出幕前工作，但后来爆出与混血肥仔同游越南。芊蕙子昨晚在IG限时动态出PO，贴上一段丁丁私讯的截图，内文写有：「我都知你对我有啲误会，我都知道你发生呢啲唔开心嘅事，一定会想揾个人去怪责下，因为冇人想承认婚姻失败系因为自己嘅错。我唔知点样去证明我冇意图影响你哋任何嘢，甚至冇兴趣问你哋之间任何嘢。不过我就唔明其实你在乎嘅点喺边度？ 你系想件事爆呀，定系唔想件事爆？你想件事爆有人谴责我哋，但又担心爆咗之后冇咗个收入来源？呢样嘢你哋真系要好好讨论下啦。」

芊蕙子强硬反击不接受任何金钱威胁

芊蕙子索性公开强硬反击：「丁丁喺新闻度见到你会全面复出， 当初你话精神不佳，要休息，都体谅。既然全面复出想覆返你：由当初直到现在，我唔接受任何金钱威胁去包庇任何不道德嘅行为。呢个系我对于作为母亲嘅倔强同承担！我努力生活工作，去揾自己嘅出路。唔使讨论！」芊蕙子再反击「只靠丈夫养家」的说法：「个判决系经由控辩双方交叉盘问，而得出嘅结果。当日我选择嘅做法系诉诸法庭还公义同公道，而我唔觉得将所有『伤势』公诸于世，对我身心灵有任何好处。况且到现在我都唔想睇返。咁多年，我一直有默默嘅工作，由啱channel到BBO(2025年 2月)，用我嘅知识经验去帮人上第一个创业版封面同无数嘅 media coverage，几个平台嘅 online &offline event +side business，每个月次交出漂亮嘅sales 数字。入面嘅数据同 plan全部都喺我电脑入面。点解冇开口讲自己功劳嘅人，就代表冇养家？！其余𠮶啲道德问题我就唔覆喇，你钟意喇。」芊蕙子续说：「仲有一样，我留喺屋企唔代表我冇做嘢㗎。我可以日间照顾屋企，夜晚工作。总之有时间就做嘢啦！虽然我而家失业，但我都有揾工㗎！keep住拍片㗎！」

相关阅读：混血肥仔曾达恩疑涉家暴前妻芊蕙子罪成后首发声 被BBO割席：合作关系结束

 

丁丁被网民狂轰「偷人老公仲要走去拎尾彩」

丁丁日前宣布与BBO另一位来自香港大学（HKU）的Vic合作开设新频道「b2.breakthebox」，定于每星期二出片，帐户资料显示所在地为英国，与目前居于英国的混血肥仔所在地吻合，混血肥仔亦有追踪这频道，结果不少网民涌到丁丁的贴文留言狂轰，有人说：「人哋婚姻失败关唔关你事啊？仲好意思讲出口。」、「仲要提收入来源，咁都讲得出，真系离谱。」、「你系想件事爆呀，定系唔想件事爆？」、「个新AC系英国上年12月开架㖞，睇来都系同佢老细系英国一齐紧好开心。」、「仲好意思返出嚟。」、「做人第三者都咁多嗲，他朝君体也相同。」、「偷人老公仲要走去拎尾彩，CLS 三观。」、「做人小三仲要教训正印。」、「面皮都几X厚。」、「名利双收，收皮个收。」、「条女以为啲网民唔记得。」

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

最Hit
两名六合彩头奖幸运儿下场曝光 一人临老唔够钱使 一人兄弟反目兼...... 网民爆出更多一夜暴富后故事｜Juicy叮
两名六合彩头奖幸运儿下场曝光 一人临老唔够钱使 一人兄弟反目兼...... 网民爆出更多一夜暴富后故事｜Juicy叮
时事热话
7小时前
郑少秋疑因丧女神隐3年  珍贵影片流出需搀扶瘦如纸板人  粉丝心酸：边看边落泪
郑少秋疑因丧女神隐3年  珍贵影片流出需搀扶瘦如纸板人  粉丝心酸：边看边落泪
影视圈
2026-03-13 15:00 HKT
旺角小食店每晚大排长龙！港女好奇「真系咁好食？」 网民齐齐力推1物：系最好食，没有之一！
旺角小食店每晚大排长龙！港女好奇「真系咁好食？」 网民齐齐力推1物：系最好食，没有之一！
饮食
2026-03-13 17:32 HKT
本地餐饮业新模式？人气牛扒店铜锣湾Pop-up晚晚爆满 创办人成功把握1商机：双赢做法！
本地餐饮业新模式？人气牛扒店铜锣湾Pop-up晚晚爆满 创办人成功把握1商机：双赢做法！
生活百科
6小时前
星岛申诉王 | 港妈为癌末丈夫众筹被揭全身名牌 妈妈群组呻后悔捐钱：个心有条刺
申诉热话
23小时前
美元强势 人民币下试6.95 日圆疲软 港找换店单日狂兑7.5亿
美元强势 人民币下试6.95 日圆疲软 港找换店单日狂兑7.5亿
投资理财
7小时前
港漂落地投200万中环开店创业 宁弃投行百万年薪 赴巴黎米芝莲学艺圆梦 「若失败就当交学费」
港漂落地投200万中环开店创业 宁弃投行百万年薪 赴巴黎米芝莲学艺圆梦 「若失败就当交学费」
商业创科
11小时前
前AV女优滨崎真绪移居香港！下月领取身份证做元朗街坊有原因 转做一行业于夜场返工
前AV女优滨崎真绪移居香港！下月领取身份证做元朗街坊有原因 转做一行业于夜场返工
影视圈
21小时前
《阿Sir早晨》演员世纪合体！简佩筠罕现身曾两度流产终身不育 已转行何远恒Fit咗唔少
《阿Sir早晨》演员世纪合体！简佩筠罕现身曾两度流产终身不育 已转行何远恒Fit咗唔少
影视圈
7小时前
抗癌中学阿Sir众筹被揭生活奢华求新手机？张继聪竟受牵连 Coffee曾捐钱：估唔到件事发酵到咁
抗癌中学阿Sir众筹被揭生活奢华求新手机？张继聪竟受牵连 Coffee曾捐钱：估唔到件事发酵到咁
影视圈
22小时前