混血肥仔「小三」丁丁私讯挑衅大婆 芊蕙子公开对质拒为钱包庇不道德行为
发布时间：16:10 2026-03-14 HKT
YouTuber「混血肥仔」曾达恩（Tommy）去年爆出疑背移英太太芊蕙（芊蕙子）偷食拍档女主持丁丁（丁彦均），其后混血肥仔承认正搞离婚，芊蕙子却爆出混血肥仔亲口向她承认婚内出轨。近日混血肥仔被英国法庭裁定「Assault by beating」（殴打）罪名成立，前妻芊蕙子随后发声证实家暴：「有些伤口，并不是那么容易说出口。但我仍然感谢当时的自己，能够坚定地保护自己。公义经常迟到，但至少，它没有缺席。」
丁丁向芊蕙子挑衅味极浓地留言
昨日（13日）BBO频道发出声明，宣布与「混血肥仔」曾达恩结束所有合作关系，混血肥仔首度发声，证实与BBO终止所有形式合作关系。不过事件未有因此而告一段落，芊蕙子昨晚公开一段丁丁私讯的截图，丁丁挑衅味极浓地留言，质疑芊蕙子是否担心事件曝光后会失去收入来源，令风波再度升温。
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丁丁质疑芊蕙子是否担心曝光后失去收入来源
虽然丁丁曾强调没有介入别人婚姻关系︰「我在确认对方已分开，并签订分居协议书后，我们的确曾作出了解，但最后没有发展。」丁丁又称因流言蜚语饱受精神折磨和情绪问题，甚至影响家人朋友，决定暂时休息，退出幕前工作，但后来爆出与混血肥仔同游越南。芊蕙子昨晚在IG限时动态出PO，贴上一段丁丁私讯的截图，内文写有：「我都知你对我有啲误会，我都知道你发生呢啲唔开心嘅事，一定会想揾个人去怪责下，因为冇人想承认婚姻失败系因为自己嘅错。我唔知点样去证明我冇意图影响你哋任何嘢，甚至冇兴趣问你哋之间任何嘢。不过我就唔明其实你在乎嘅点喺边度？ 你系想件事爆呀，定系唔想件事爆？你想件事爆有人谴责我哋，但又担心爆咗之后冇咗个收入来源？呢样嘢你哋真系要好好讨论下啦。」
芊蕙子强硬反击不接受任何金钱威胁
芊蕙子索性公开强硬反击：「丁丁喺新闻度见到你会全面复出， 当初你话精神不佳，要休息，都体谅。既然全面复出想覆返你：由当初直到现在，我唔接受任何金钱威胁去包庇任何不道德嘅行为。呢个系我对于作为母亲嘅倔强同承担！我努力生活工作，去揾自己嘅出路。唔使讨论！」芊蕙子再反击「只靠丈夫养家」的说法：「个判决系经由控辩双方交叉盘问，而得出嘅结果。当日我选择嘅做法系诉诸法庭还公义同公道，而我唔觉得将所有『伤势』公诸于世，对我身心灵有任何好处。况且到现在我都唔想睇返。咁多年，我一直有默默嘅工作，由啱channel到BBO(2025年 2月)，用我嘅知识经验去帮人上第一个创业版封面同无数嘅 media coverage，几个平台嘅 online &offline event +side business，每个月次交出漂亮嘅sales 数字。入面嘅数据同 plan全部都喺我电脑入面。点解冇开口讲自己功劳嘅人，就代表冇养家？！其余𠮶啲道德问题我就唔覆喇，你钟意喇。」芊蕙子续说：「仲有一样，我留喺屋企唔代表我冇做嘢㗎。我可以日间照顾屋企，夜晚工作。总之有时间就做嘢啦！虽然我而家失业，但我都有揾工㗎！keep住拍片㗎！」
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丁丁被网民狂轰「偷人老公仲要走去拎尾彩」
丁丁日前宣布与BBO另一位来自香港大学（HKU）的Vic合作开设新频道「b2.breakthebox」，定于每星期二出片，帐户资料显示所在地为英国，与目前居于英国的混血肥仔所在地吻合，混血肥仔亦有追踪这频道，结果不少网民涌到丁丁的贴文留言狂轰，有人说：「人哋婚姻失败关唔关你事啊？仲好意思讲出口。」、「仲要提收入来源，咁都讲得出，真系离谱。」、「你系想件事爆呀，定系唔想件事爆？」、「个新AC系英国上年12月开架㖞，睇来都系同佢老细系英国一齐紧好开心。」、「仲好意思返出嚟。」、「做人第三者都咁多嗲，他朝君体也相同。」、「偷人老公仲要走去拎尾彩，CLS 三观。」、「做人小三仲要教训正印。」、「面皮都几X厚。」、「名利双收，收皮个收。」、「条女以为啲网民唔记得。」