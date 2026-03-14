混血肥仔「小三」丁丁私讯挑衅大婆 芊蕙子公开对质拒为钱包庇不道德行为

YouTuber「混血肥仔」曾达恩（Tommy）去年爆出疑背移英太太芊蕙（芊蕙子）偷食拍档女主持丁丁（丁彦均），其后混血肥仔承认正搞离婚，芊蕙子却爆出混血肥仔亲口向她承认婚内出轨。近日混血肥仔被英国法庭裁定「Assault by beating」（殴打）罪名成立，前妻芊蕙子随后发声证实家暴：「有些伤口，并不是那么容易说出口。但我仍然感谢当时的自己，能够坚定地保护自己。公义经常迟到，但至少，它没有缺席。」

丁丁向芊蕙子挑衅味极浓地留言

昨日（13日）BBO频道发出声明，宣布与「混血肥仔」曾达恩结束所有合作关系，混血肥仔首度发声，证实与BBO终止所有形式合作关系。不过事件未有因此而告一段落，芊蕙子昨晚公开一段丁丁私讯的截图，丁丁挑衅味极浓地留言，质疑芊蕙子是否担心事件曝光后会失去收入来源，令风波再度升温。

相关阅读：混血肥仔曾达恩涉家暴罪成Bob叔证「打女人」 曾传偷食丁丁毁人设 前妻芊蕙子首开腔

丁丁质疑芊蕙子是否担心曝光后失去收入来源

虽然丁丁曾强调没有介入别人婚姻关系︰「我在确认对方已分开，并签订分居协议书后，我们的确曾作出了解，但最后没有发展。」丁丁又称因流言蜚语饱受精神折磨和情绪问题，甚至影响家人朋友，决定暂时休息，退出幕前工作，但后来爆出与混血肥仔同游越南。芊蕙子昨晚在IG限时动态出PO，贴上一段丁丁私讯的截图，内文写有：「我都知你对我有啲误会，我都知道你发生呢啲唔开心嘅事，一定会想揾个人去怪责下，因为冇人想承认婚姻失败系因为自己嘅错。我唔知点样去证明我冇意图影响你哋任何嘢，甚至冇兴趣问你哋之间任何嘢。不过我就唔明其实你在乎嘅点喺边度？ 你系想件事爆呀，定系唔想件事爆？你想件事爆有人谴责我哋，但又担心爆咗之后冇咗个收入来源？呢样嘢你哋真系要好好讨论下啦。」

芊蕙子强硬反击不接受任何金钱威胁