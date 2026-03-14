Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

阿娇「爸爸」退休移居加拿大享清福近照曝光 曾拖钟欣潼出嫁 日前获「荣誉大奖」缺席领奖

影视圈
更新时间：13:00 2026-03-14 HKT
发布时间：13:00 2026-03-14 HKT

近日香港电影编剧家协会举行春茗，并进行「年度推荐剧本奖」颁奖典礼，而文隽特别拍片，分享当晚幕后花絮。当晚现场星光熠熠，包括有张家辉、黄子华、郑秀文、陈法拉，及导演陈茂贤、吴炜伦等人，但美中不足是全场焦点「荣誉大奖」的得主，著名导演及编剧刘镇伟，已移居加拿大生活，要由文隽代为领奖。

刘镇伟未能亲临文隽代领奖

刘镇伟本人因身处加拿大未能亲身出席盛会，大会特意播放了他预先录制的得奖感言。影片中，刘镇伟虽未能亲临，但诚意十足，他坦言这是一份孤军作战的寂寞工作，并引用王家卫导演的名言「电影工业，有灯，就有人」，借此向所有在无数个深夜里默默耕耘，燃烧生命的编剧们致敬，一番话语重心长，感动了在场所有电影人。

相关阅读：「菩提老祖」刘镇伟返港见朋友变慈祥老人 一手捧红周星驰移居加国过退休生活

刘镇伟钟欣潼情同父女

刘镇伟除了辉煌的创作生涯，更为人称道的，是他对后辈的悉心提携，他与艺人钟欣潼情同父女，二人在2007年因为合作电影《出水芙蓉》结缘之后上契，阿娇自此视对方为父亲。这份深厚的感情在2018年钟欣潼于美国举行的婚礼上得到了最好的见证。当时刘镇伟担任父亲角色，亲手牵着阿娇步入礼堂，并将她交给新郎赖弘国，场面相当感人，至今仍是网民集体回忆。

相关阅读：钟欣潼状态重返巅峰！ 晒超性感三点式照 激罕俯身摆甫士一览无遗

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

最Hit
郑少秋疑因丧女神隐3年  珍贵影片流出需搀扶瘦如纸板人  粉丝心酸：边看边落泪
郑少秋疑因丧女神隐3年  珍贵影片流出需搀扶瘦如纸板人  粉丝心酸：边看边落泪
影视圈
22小时前
两名六合彩头奖幸运儿下场曝光 一人临老唔够钱使 一人兄弟反目兼...... 网民爆出更多一夜暴富后故事｜Juicy叮
两名六合彩头奖幸运儿下场曝光 一人临老唔够钱使 一人兄弟反目兼...... 网民爆出更多一夜暴富后故事｜Juicy叮
时事热话
2小时前
星岛申诉王 | 港妈为癌末丈夫众筹被揭全身名牌 妈妈群组呻后悔捐钱：个心有条刺
申诉热话
18小时前
港漂落地投200万中环开店创业 宁弃投行百万年薪 赴巴黎米芝莲学艺圆梦 「若失败就当交学费」
港漂落地投200万中环开店创业 宁弃投行百万年薪 赴巴黎米芝莲学艺圆梦 「若失败就当交学费」
商业创科
7小时前
旺角小食店每晚大排长龙！港女好奇「真系咁好食？」 网民齐齐力推1物：系最好食，没有之一！
旺角小食店每晚大排长龙！港女好奇「真系咁好食？」 网民齐齐力推1物：系最好食，没有之一！
饮食
19小时前
前AV女优滨崎真绪移居香港！下月领取身份证做元朗街坊有原因 转做一行业于夜场返工
前AV女优滨崎真绪移居香港！下月领取身份证做元朗街坊有原因 转做一行业于夜场返工
影视圈
17小时前
抗癌中学阿Sir众筹被揭生活奢华求新手机？张继聪竟受牵连 Coffee曾捐钱：估唔到件事发酵到咁
抗癌中学阿Sir众筹被揭生活奢华求新手机？张继聪竟受牵连 Coffee曾捐钱：估唔到件事发酵到咁
影视圈
18小时前
伊朗局势｜美军加油机伊拉克坠毁酿6死 特朗普：下周猛烈空袭伊朗｜持续更新
01:25
伊朗局势｜美军加油机伊拉克坠毁酿6死 特朗普：下周猛烈空袭伊朗｜持续更新
即时国际
1小时前
聋哑女陈美华(左)争公屋业权获判胜诉拥38%业权，女保安萧荣娟须为非法驱逐象征式赔偿2百元兼付讼费。
02:17
聋哑女陈美华争公屋业权胜诉 获判拥38%业权 女保安须为非法驱逐象征式赔偿2百元兼付讼费
社会
20小时前
黄泽锋老婆首认「无缝接轨」 前夫离婚前不知第三者真身 陈丽丽：我觉得问题出现咗，愈嚟愈差
黄泽锋老婆首认「无缝接轨」 前夫离婚前不知第三者真身 陈丽丽：我觉得问题出现咗，愈嚟愈差
影视圈
2026-03-13 11:00 HKT