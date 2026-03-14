阿娇「爸爸」退休移居加拿大享清福近照曝光 曾拖钟欣潼出嫁 日前获「荣誉大奖」缺席领奖

近日香港电影编剧家协会举行春茗，并进行「年度推荐剧本奖」颁奖典礼，而文隽特别拍片，分享当晚幕后花絮。当晚现场星光熠熠，包括有张家辉、黄子华、郑秀文、陈法拉，及导演陈茂贤、吴炜伦等人，但美中不足是全场焦点「荣誉大奖」的得主，著名导演及编剧刘镇伟，已移居加拿大生活，要由文隽代为领奖。

刘镇伟未能亲临文隽代领奖

刘镇伟本人因身处加拿大未能亲身出席盛会，大会特意播放了他预先录制的得奖感言。影片中，刘镇伟虽未能亲临，但诚意十足，他坦言这是一份孤军作战的寂寞工作，并引用王家卫导演的名言「电影工业，有灯，就有人」，借此向所有在无数个深夜里默默耕耘，燃烧生命的编剧们致敬，一番话语重心长，感动了在场所有电影人。

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刘镇伟钟欣潼情同父女

刘镇伟除了辉煌的创作生涯，更为人称道的，是他对后辈的悉心提携，他与艺人钟欣潼情同父女，二人在2007年因为合作电影《出水芙蓉》结缘之后上契，阿娇自此视对方为父亲。这份深厚的感情在2018年钟欣潼于美国举行的婚礼上得到了最好的见证。当时刘镇伟担任父亲角色，亲手牵着阿娇步入礼堂，并将她交给新郎赖弘国，场面相当感人，至今仍是网民集体回忆。

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