金像奖2026丨马丽《水饺皇后》争影后 喜剧女王转型 曾患抑郁症、姊弟恋情史揭秘

金像奖2026／最佳女主角丨第44届香港电影金像奖将于2026年4月19日（星期日）在香港文化中心隆重举行，ViuTV 99台将会全程直播。本届「最佳女主角」奖项的提名名单早前率先揭晓，凭借电影《水饺皇后》获得提名的「内地喜剧女王」马丽，迎战多位实力强劲的对手，包括《无名指》的许恩怡、《像我这样的爱情》的廖子妤、《酱园弄・悬案》章子怡，以及《赎梦》的陈法拉。影后宝座最终花落谁家，将成为金像奖颁奖典礼当晚的一大焦点。

金像奖2026丨马丽《水饺皇后》演活传奇女性

中国知名演员马丽在话题电影《水饺皇后》中，完全褪去昔日喜剧女王的形象，迎来演艺生涯的重大突破。她饰演「湾仔码头」的创始人「臧健和」，片中演一位来自内地的单亲妈妈，为生计带著孩子来到香港，从街边小贩做起，凭借著家传的精湛水饺手艺和永不言败的坚韧精神，在逆境中一步步将小小的摊档，发展成家喻户晓的「水饺王国」。

马丽细腻地刻画了这位传奇女性在异乡打拼的辛酸、身为母亲的温情，以及作为创业者的果敢与智慧。这个充满层次感和情感张力的角色，让她成功获得评审青睐，强势入围第44届香港电影金像奖「最佳女主角」。

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金像奖2026丨马丽背景起底

马丽是科班出身的实力派演员，先后毕业于中央戏剧学院及北京大学戏剧研究所，2005年，她加入了著名的「开心麻花」团队，在话剧舞台上磨练演技，参演超过千场话剧，奠定了深厚的表演功底。2015年的喜剧电影《夏洛特烦恼》让她一炮而红，片中爽朗仗义的「马冬梅」形象深入民心，也让她与沈腾的「沈马组合」成为家喻户晓的喜剧搭档。

金像奖2026丨马丽曾受抑郁症困扰

马丽的演艺事业扶摇直上，主演的《羞羞的铁拳》等电影屡创票房佳绩，奠定了她「喜剧女王」的地位，更成为中国影史上首位主演电影票房累计突破200亿人民币的女演员。不过马丽的演艺之路并非一帆风顺，她曾坦言饱受抑郁症困扰长达一年，正是这段经历让她对生活和表演有了更深刻的感悟。 电影《水饺皇后》由著名导演刘伟强执导，改编自「湾仔码头」水饺品牌创办人臧健和女士的传奇一生。 故事背景设定在七十年代的香港，饰演「臧姑娘」的马丽是一位从内地来港、独力抚养两个女儿的单亲妈妈，她在陌生的城市从街边小贩做起，凭著坚毅不屈的精神和对品质的坚持，最终建立起自己的「水饺王国」。

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金像奖2026丨马丽觉得奖项与自己无缘

这个角色对一直以喜剧形象示人的马丽而言，是一次巨大的挑战与突破。她收起以往的夸张与外放，以平实、内敛的演技，刻画出一位母亲的坚韧与伟大。为了演活角色，她不仅努力练习包饺子的手艺，更全情投入去感受角色的内心世界。马丽在受访时表示，拍摄这部电影让她对香港有了全新的认识，深深感受到了这座城市浓浓的「人情味」，电影中臧姑娘在人生低谷时得到了许多香港朋友的帮助，而戏外，香港团队的专业和关照也让她倍感温暖和幸福。 对于首次获得金像奖提名，马丽表现得相当谦虚。她坦言自己从小比较自卑，总觉得奖项与自己无缘，因此「提名都是一种奢望」，对演员而言，最重要的还是观众的喜爱与认可。

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金像奖2026丨马丽与老公许文赫是姊弟恋

马丽在2018年在微博宣布与比自己年轻11年的男朋友许文赫登记结婚，二人同为开心麻花话剧团的演员，马丽和老公的结合令外界相当好奇。她曾在节目《女人30》中分享爱情观，表示自己视感情如命，面对年龄差距这么大的对象，压力非常大，双方为此曾冷静2、3天，后来听到男方告白，「只要能跟妳在一起，这一切我都愿意放弃」，内心很感动，并说：「那你都敢了，我怕甚么。」当时她34岁，决定抓住机会谈这段感情，最后修成正果结婚。