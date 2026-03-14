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《阿Sir早晨》演员世纪合体！简佩筠罕现身曾两度流产终身不育 已转行何远恒Fit咗唔少

影视圈
更新时间：10:00 2026-03-14 HKT
发布时间：10:00 2026-03-14 HKT

古天乐近日与经典剧集《阿Sir早晨》的演员们聚会，世纪合照瞬间勾起无数观众的集体回忆。从吴家乐昨日（13日） 在IG分享的合照可见，当晚除了古天乐和吴家乐外，还有久未露面的简佩筠、周文淇、车婉婉，以及当年「新五虎」之一的何远恒，场面星光熠熠。吴家乐在IG写道：「我哋呢班『同学仔』，每次聚会都笑到肚痛，多谢古老板请食饭，同介绍新朋友同合作机会。」不少网民对于见到曾与李彩华拍拖的何远恒感到惊喜，其实他已转往内地发展冷气生意多年，罕有与《阿Sir早晨》演员重聚，看来身形Fit了不少。

「陆无双」简佩筠冻龄现身

在众多熟悉的面孔中，最令人惊喜的莫过于已息影多年的简佩筠。照片中的她保养得宜，样貌与当年相差无几。简佩筠于90年代初入行，凭借其标致的五官获得不少演出机会。在《阿Sir早晨》中，她饰演古天乐的女友；而最为人津津乐道的角色，则是在《神雕侠侣》中饰演的「陆无双」，其倔强的气质仿佛是为她度身订造，至今仍是观众心中的经典。

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简佩筠曾两度流产致终身不育

然而，简佩筠1997年息影后的经商之路却充满波折，当年她曾经营美容生意，有不少圈中人光顾。她曾在访问影片中哭著分享，自己与生意伙伴合作经营护肤品品牌，本已计划将公司上市，却在过程中被出卖。简佩筠声称对方以合并业务方便上市为由，要求她转让商标，岂料对方竟私下将品牌卖给上市公司，令她血本无归，她形容当时感觉像被人抢劫，还反过头来说被指控是贼。

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生意上的纠纷为她带来巨大压力，简佩筠更哭诉被前拍档骚扰，导致她两度流产。简佩筠曾受访声泪俱下地忆述：「医生话我个BB已经冇咗……」由于丈夫是九代单传，当年的经历对她和家人打击甚大。经历两次小产后，医生告知她怀孕机会极微，近乎终身不育。她坦言，在不断的骚扰和压力下，情绪一度崩溃。

幸好，简佩筠的丈夫Justin一直对她不离不弃，陪伴她走过人生低谷，两人更重新成立新品牌，再度勇闯商界。虽然面对双重打击，但简佩筠已渐渐释怀，曾表示不排除会考虑领养小孩。

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何远恒转行多年即睇近照？

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