孙燕姿香港演唱会2026登场名导刘伟强朝圣 经典歌《我不难过》全场合唱炒热启德主场馆气氛

影视圈
更新时间：21:25 2026-03-13 HKT
发布时间：21:25 2026-03-13 HKT

新加坡天后孙燕姿睽违12年，于3月13日及15日假启德主场馆举行两场的《就在日落以后》巡回演唱会香港站。孙燕姿演唱会2026门票火速售罄，全场爆满，连著名导演刘伟强也到场支持，见证天后魅力不减。 

孙燕姿经典金曲连发

孙燕姿演唱会于晚上7时40分，在全场歌迷「孙燕姿，我爱你！」的热情呐喊声中揭开序幕。孙燕姿以一身飘逸的白色毛毛装登场，献上经典歌曲《我要的幸福》，温暖的歌声瞬间引发全场共鸣。接著，她脱下外套，换上闪亮的白色长裙，带来轻快的《超快感》，动感节奏让现场气氛迅速升温。

孙燕姿说广东话与歌迷互动

在演唱完《绿光》及《神奇》等一连串快歌后，孙燕姿展现了她为香港歌迷准备的满满诚意，大骚苦练多时的广东话。她亲切地问候：「香港的朋友！」并笑著说：「我都好挂住你哋，会唔会有啲肉麻？你哋钟意，系唔系？我讲广东话系咪叻叻猪？」生动又可爱的「半咸淡」广东话引得全场笑声不断，也让歌迷感受到她十足的亲和力。

孙燕姿首唱新歌《飞瀑而下》

演唱会的一大亮点，是孙燕姿换上闪银黑色长裙后，首次公开演唱新歌《飞瀑而下》。这首作为巡回演唱会重要序章的歌曲，以其独特的「失重」概念和深刻的情感，带给观众全新的音乐体验。此外，她还感性分享，自己最熟悉的广东话，是以前担任嘉宾时演唱的《逃亡》。随后，她演绎了经典催泪情歌《我不难过》，熟悉的旋律响起，立即引发全场歌迷的感动大合唱，将演唱会气氛推向另一波高潮。 

孙燕姿《就在日落以后》演唱会口碑爆棚

孙燕姿的《就在日落以后》巡回演唱会，是为了庆祝她出道25周年而举办。巡回演唱会自2025年4月从新加坡开跑，已在全球多个城市留下足迹，口碑爆棚。香港站作为2026年的首站，不仅别具意义，更以其精心的舞台设计与节目编排，为歌迷打造了一场难忘的视听盛宴。演唱会横跨孙燕姿25年的音乐生涯，精选了《遇见》、《天黑黑》、《克卜勒》等多首代表作，带领歌迷重温青春的每一刻。在演唱会开始前，孙燕姿更与周星驰会面，周星驰甚至重现《家有囍事》的经典造型，为演唱会增添不少话题性。

