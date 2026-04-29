《正义女神》结局篇剧透 佘诗曼、陈炜法庭大对决 1至25集足本剧情懒人包

由TVB与优酷联合制作的重磅法律剧《正义女神》于3月30日起，逢周一至周五晚翡翠台8点30分播映。《正义女神》已于3月16日在YOUKU优酷平台率先上架。《正义女神》由四届视后佘诗曼、金像男配角谭耀文领衔主演，这次是二人继2004年播出剧集《无名天使3D》后，暌违逾20年再度合作。《正义女神》演出阵容强劲，包括许绍雄、陈炜、周嘉洛、马贯东、蒋祖曼、戴祖仪等，更有近年甚少拍剧的文颂娴特别客串，令人期待。本周《正义女神》将迎来大结局，剧情更紧凑，《星岛头条》为读者整理1-25集剧情，率先剧透大结局内容！

《正义女神》主题

演员阵容

剧情大纲

必睇看点

《正义女神》第1集-第5集剧情

《正义女神》第6集-第10集剧情

《正义女神》第11集-第15集剧情

《正义女神》第16集-第20集剧情

《正义女神》第21集-第25集剧情

预告逐格睇

从最新发布的预告片来看，《正义女神》的剧情节奏明快，充满张力。故事以佘诗曼饰演的法官言惠知为核心，她从高等法院转到少年法庭，处理一系列棘手的未成年人案件。预告片中快速闪现了「纵火案」、「校园霸凌案」、「家暴案」及「奸杀案」、「谋杀案」等多个触目惊心的案件，凸显了剧集对青少年犯罪议题的深度探讨。

返回目录

片中，佘诗曼一句对白：「既然父母不教，就由法庭帮你教」铿锵有力，紧张的法庭对峙、写实的犯罪场景与角色间复杂的情感纠葛，让观众对这部剧的期待值提升。《正义女神》的演员阵容堪称豪华，视后佘诗曼再度回归TVB，饰演一位充满智慧与决心的法官，其专业的法袍造型与细腻的情感爆发戏，已在预告中尽显功架。与她有多场精彩对手戏的谭耀文、许绍雄、陈炜，演出同样令人期待，特别此剧是许绍雄的遗作，他与佘诗曼最后一次合作的效果成为焦点。

返回目录

《正义女神》的故事围绕著正值事业高峰的高等法院暂委法官言惠知（佘诗曼饰）。在审理一宗少年天台杀人案时，她察觉案情并非表面般单纯，案件结束后，她毅然放弃大好前途，主动申请降职至少年法庭担任裁判官。在这个被同侪视为「异类」的选择后，她遇上了一心上位、不择手段的年轻裁判官郑官（周嘉洛 饰），以及即将退休、看似无所事事的主任裁判官洪思义（许绍雄 饰）。面对一宗宗棘手的严重少年案件，言惠知坚持以独特的方式探求真相，虽然起初独行独断的作风引来不满，但她的择善固执最终感动了同侪，促使他们重新反思司法正义的真谛。然而，正当一切渐入佳境之时，言惠知的继女天雪竟意外卷入一宗严重案件，让她自己也陷入了情与法的绝境。

返回目录

《正义女神》第一集至第二十五集剧情

正义女神剧情｜第1集：天台杀人案-8岁小童谋杀案

「苏女士」文颂娴外出购物后，亲眼见到「高成彬」刘倬昕将「苏女士」的儿子「阿泽」推落楼。「高淑桦」陈炜不断盘问「苏女士」文颂娴。庭外，「苏女士」文颂娴因失去儿子而精神失常，「言惠知」佘诗曼送「苏女士」文颂娴入院。「陈官」退休，本身想公布会「言惠知」佘诗曼顶上但最后没有，是因为有人眼红人红上位快，网上放新闻，讲「言惠知」佘诗曼会偏帮「高淑桦」陈炜。「高成彬」刘倬昕自己答辩。受到「高成彬」刘倬昕天台杀人案事件影响，令「言惠知」佘诗曼反思好多，「言惠知」佘诗曼决定放弃一切，甚至离婚，调任到少年法庭。

正义女神剧情｜第2集：屋苑刀砍姊妹案

「言惠知」佘诗曼去到少年法庭，成为「洪思义」许绍雄下属。少年法庭内的同事都好怕「言惠知」佘诗曼，因为「言惠知」佘诗曼要求高。一单屋苑刀砍姊妹案，一个细佬杀死了自己的妹妹及家姊，「言惠知」佘诗曼觉得得事有蹊跷，便要求「郑绍文」周嘉洛出庭讲出真相。最后，细佬慢慢讲出当晚发生的事件。「言惠知」佘诗曼放弃做法官，放弃高等法庭，当时都没有跟老公「邱光正」讨论，「邱光正」谭耀文当时是反对，但「言惠知」佘诗曼坚持。「言惠知」佘诗曼想面对自己，再好好面对自己的女儿。女儿「邱天雪」乐珈嘉其实不想2人离婚，「邱天雪」乐珈嘉现时见到「言惠知」佘诗曼也会逃避。「邱天雪」乐珈嘉觉得「言惠知」佘诗曼放弃这个家。

正义女神剧情｜第3集：离岛3害案 意图谋杀

受害人14岁彭达志被打到重伤再被活埋，好彩当日下大雨冲走了泥，有人发现了他，所以没有死去。离岛3害在当地已经好出名，有被警司警诫过，但死性不改就出事了。3个被告，3位律师，一定会互相推卸责任。其中一位，请了「高淑桦」陈炜。「高淑桦」陈炜再次对「言惠知」佘诗曼。「高淑桦」陈炜指出3个被告都是受到一个人的影响而变坏，但就没有证据。「高淑桦」陈炜开始感受到儿子「高成彬」刘倬昕的恐怖。同时，「郑邵文」周嘉洛及「邱光正」谭耀文正在处理另一单家暴未成年女的案件。每一日父亲饮了酒，就打母女。「郑邵玲」蒋祖曼原来小时候都受到母亲家暴。未成年女最后澄清父亲没有打家暴。

正义女神剧情｜第4集 离岛3害案

离岛三害案关键凶器上检出谭卓飞皮屑，法官「言惠知」佘诗曼深信有四人作案，「言惠知」佘诗曼与前夫「邱光正」谭耀文于咖啡馆偶遇谈案，获建议实地查访或有收获。「言惠知」佘诗曼与「郑邵玲」蒋祖曼调查发现「夏兆伦」刘颂鹏伪造「谭卓飞」沈瞳伽潜逃泰国假象，实则「谭卓飞」沈瞳伽早已遭杀害。庭审中「夏兆伦」刘颂鹏崩溃指认同伙「巫奕晨」蔡景行、「颜永源」刘俊亨杀人，三人当场内讧互相指责。「言惠知」佘诗曼将主犯移交高级法庭，对提供线索的「夏兆伦」刘颂鹏量刑减轻，并意味深长指出家长责任。「高成彬」刘倬昕诱家庭教师「Lydia」倪嘉雯至山崖边拍照，意图不轨。

正义女神剧情｜第5集：少女杀婴案

「高淑桦」陈炜焦急寻回从海边风景区独自下山的「高成彬」刘倬昕，随后「Lydia」倪嘉雯神色紧张现身却隐瞒实情。警员「何伟迪」黄庭锋偷窃路边摊面包以求赎罪，「言惠知」佘诗曼审理后判其盗窃罪不成立，仅需赔偿。快餐店冰柜现婴儿尸体，嫌犯「珊珊」吴文懿拒认罪且隐瞒生父。「郑邵玲」蒋祖曼母碰瓷真被撞送医，随即因诈骗被捕。「言惠知」佘诗曼与「洪思义」许绍雄合力查「珊珊」吴文懿案，提示其男友或为家教。「高成彬」刘倬昕重返「阿泽」堕楼现场暗自得意，恰逢「言惠知」佘诗曼与「高淑桦」陈炜前来祭奠，三人狭路相逢。

返回目录

正义女神剧情｜第6集：少女杀婴案

「高淑桦」陈炜神色匆匆上楼，内心忧虑此地对儿子不利，「高成彬」刘倬昕却轻松称仅为观景。补习时「Lydia」倪嘉雯因花生过敏外出就餐，「高成彬」刘倬昕被保镳阻拦无法同行，心生浓浓敌意。「珊珊」吴文懿杀婴案开庭，「珊珊」吴文懿旁若无人网聊，闻婴儿尸体检出他人皮屑瞬间惊慌，「洪思义」许绍雄推断生父即其家庭教师。钢琴师「许致忠」嘉骏承认与「珊珊」吴文懿交往，「珊珊」吴文懿揭露其被强奸后遭弃，留婴尸只为挽回感情，「许致忠」嘉骏终因强奸罪被捕。「Lydia」倪嘉雯失踪，「高成彬」刘倬昕再成嫌犯，「高淑桦」陈炜无奈为其作伪证。

正义女神剧情｜第7集 ：女学生伤人案

「高成彬」刘倬昕坚称案发当晚在家，「高淑桦」陈炜猜儿子与「Lydia」倪嘉雯失踪有关，立即将他送离香港。「高成彬」刘倬昕在飞机上回想杀害过程，明知「Lydia」倪嘉雯花生过敏，诱其食用并阻止施救。「郑邵文」周嘉洛和警方搜寻两周无果，案件成悬案。「文静宜」罗皓谊𠝹伤老师「张一汇」周嘉全被捕，辩称因遭非礼反抗，有同学佐证「张一汇」周嘉全有骚扰前科。「言惠知」佘诗曼传唤所有海报制作者，新证人否认骚扰，「文静宜」罗皓谊慌乱。一女生出庭揭露「文静宜」罗皓谊长期遭霸凌，被𠝹伤老师自保。「言惠知」佘诗曼判「文静宜」罗皓谊入更生中心，霸凌者交律政司。「洪思义」许绍雄常点儿子外卖店奶茶，却总等不到他。一男孩被路人训斥后尾随放火，致屋内煤气爆炸。

正义女神剧情丨第8集：纵火案

父亲抱婴儿回家，遭楼上青年扔易拉罐，随后青年尾随放火，致屋内燃气爆炸，父亲重伤。「邱光正」谭耀文调查发现案发当晚周边店舖监控主机均被盗，疑为纵火同伙所为。关键女证人「林薏冰」潘静文被亲属阻拦无法出庭，案件审理被逼推迟。「言惠知」佘诗曼探望「芳芳」时结识警察「何伟迪」黄庭锋，托其协查现场遗留戒指。「何伟迪」黄庭锋寻得戒指主人「赵文乐」，但遭他人胁逼未能取证。「邱光正」谭耀文在咖啡店偶遇「言惠知」佘诗曼，二人各自为证人与证据发愁。「邱光正」谭耀文车内被塞毒蛇，「言惠知」佘诗曼及时赶到。最终「言惠知」佘诗曼带「林薏冰」潘静文出庭作证，指认嫌疑人放火，案件出现转机。

正义女神剧情丨第9集：名医误杀案

嫌疑人「赵世孝」刘展霆法庭上玩世不恭，「言惠知」佘诗曼故意在法律允许范围内拖延时间，待受害人死亡后以故意伤害罪重新起诉，「赵世孝」刘展霆终被判刑。「邱光正」谭耀文担忧「言惠知」佘诗曼知办案风险，「言惠知」佘诗曼坚持原则守护孤儿寡母。福利院院长「美琴」曾慧云被诉虐待，法官调查发现「美琴」曾慧云真心待孩子，判其两周看守，社会慈善单位资助使孩子们免于遣散。医疗事故案中，「姜尚哲」擅离手术台致病人死亡，「邱光正」谭耀文调查揭发上司「史蒂夫」曾航生因金主面子偏袒真相。「梁安娜」区明妙泼油漆后被「言惠知」佘诗曼审理，最终接受感化令。「邱天雪」乐珈嘉发现写给生母的信被退回，见面时遭拒认，伤心不已。

正义女神剧情丨第10集：校园霸凌案

「洪思义」许绍雄听闻同事认可「言惠知」佘诗曼以行动解开「梁安娜」区明妙心结，反思当年儿子知行被冤故意杀人案时未帮其证明清白，决定助其重审案件。「郑邵玲」蒋祖曼接触的戒毒少年「何少峰」猝死街头，「郑邵文」周嘉洛叮嘱姐姐勿太感性。校园虐待案中，「钟妙芝」梁荺苓被霸凌吞药自杀，「言惠知」佘诗曼担心继女「邱天雪」乐珈嘉安全，约问学校情况遭「邱天雪」乐珈嘉斥责。「高淑桦」陈炜以「邱天雪」乐珈嘉参与虐待视频威胁「言惠知」佘诗曼避嫌，「言惠知」佘诗曼查看发现「邱天雪」乐珈嘉被胁逼泼水并小声道歉。「邱天雪」乐珈嘉证实手腕被烫伤，在被胁逼迫参与后为受害人发声上传视频。

返回目录

正义女神剧情丨第11集：校园霸凌案

「言惠知」佘诗曼欲让「邱天雪」乐珈嘉出庭作证霸凌案，「邱光正」谭耀文不满二人争吵。「邱光正」谭耀文将「邱天雪」乐珈嘉送至医养中心，「邱天雪」乐珈嘉坚信出庭能帮助受害人。开庭时「邱天雪」乐珈嘉走进法庭，「高淑桦」陈炜阻止开庭要求换法官。「言惠知」佘诗曼展示视频，表明「邱天雪」乐珈嘉符合证人条件。「邱天雪」乐珈嘉讲述「韦凯琳」陈芷珊、「张倩盈」刘芷玲用电热棒烫伤「钟妙芝」，逼迫自己拍视频。「邱天雪」乐珈嘉回忆被挑唆泼热水，后发现「钟妙芝」梁荺苓并非恶劣，偷偷上传视频并出庭。「韦凯琳」陈芷珊、「张倩盈」刘芷玲证据确凿被判刑，「言惠知」佘诗曼斥责校方推卸责任。「邱天雪」乐珈嘉因参与施暴被责令接受六个月感化，「邱光正」谭耀文和「言惠知」佘诗曼全程陪伴。「郑邵玲」蒋祖曼接触改过自新女孩，打消辞职念头。「言惠知」佘诗曼耳鸣，遇同事「程睿燊」马贯东神情落寞。

正义女神剧情丨第12集：危险驾驶导致他人死亡案

「程睿燊」马贯东发现少年犯「张智斌」章景恒再涉案件，申请延期审理后亲自询问。「张智斌」章景恒称被小混混「黎宝章」孖八胁迫开车撞人，临时改变主意时「黎宝章」孖八抢方向盘致车辆失控，「黎宝章」孖八当场死亡。「程睿燊」马贯东相信「张智斌」章景恒未说谎，助其发放传单寻找行车记录仪证据。开庭时证人提供视频，证实「张智斌」章景恒转弯时有人拉扯方向盘，「张智斌」章景恒被判无罪。「言惠知」佘诗曼审理少女电梯堕梯案，中年男子称女生偷钱包拉扯致其堕梯，女生称捡钱包准备归还被追。法医在女生衣服提取到男子指纹，「言惠知」佘诗曼从女儿「邱天雪」乐珈嘉聊天得知有女生为买品牌包做「兼职」。法庭上女生坦言捡钱包准备跑路被男子发现，拉扯中发生意外。

正义女神剧情丨第13集：少女援交平台案

「洪思义」许绍雄在修车行偶遇儿子「洪知行」丘梓谦，试图缓和关系却遭冷拒，父子险些动手，妻子知情后责备「洪思义」许绍雄过于严苛。与此同时，警方破获少女援交案，抓获利用软件诱导未成年少女卖淫并洗钱的「彼得」邵展鹏，「言惠知」佘诗曼安排失足女孩配合取证，成功将彼得绳之以法。「洪知行」丘梓谦寄住在朋友「陈柏全」林俊其家，因心结未解不愿回家，「陈柏全」林俊其为筹父治病巨款求助，「洪知行」丘梓谦向母亲借钱被「洪思义」许绍雄误判拒绝。为助友筹款，「洪知行」丘梓谦接下高额酬劳的送包裹任务，途中意外摔倒致现金散落被警方查获。审讯室内，「洪知行」丘梓谦坚守秘密拒绝交代钱款来源，「洪思义」许绍雄看着儿子背负罪名却无能为力，内心充满了自责与苦涩。

正义女神剧情丨第14集：海味店盗窃案

「陈柏全」林俊其父亲得知儿子巨款来源不明后焦急不已，「洪思义」许绍雄夫妇苦劝「洪知行」丘梓谦交代真相，「洪知行」丘梓谦误以为父亲仍不信任自己，坚持认罪。庭审关键时刻，「陈柏全」林俊其携赃款现身自首，坦白因救父而盗窃海鲜店钱款并藏于「洪知行」丘梓谦快递箱，真相大白。法院判处「洪知行」丘梓谦有期徒刑九个月，因认罪态度好减缓三分之一，「陈柏全」林俊其获刑一年。「洪思义」许绍雄经旧案保安提醒，惊觉错怪儿子多年，探监时紧握子手泪流满面。随后法院受理未成年人「谢家强」朱乐洺运毒案，警方查获大量白粉，谢「谢家强」朱乐洺辩称不知情是走私零件，庭审却像背书般认罪。「言惠知」佘诗曼察觉案件漏洞百出，控方虽主张结案，她坚持要求重审，誓要查清背后的真相。

正义女神剧情丨第15集：邮包藏毒案

「言惠知」佘诗曼不同意尽快下判决，这案件明显有很多疑点，如果仓促结案，导致错判，今后大众是不会原谅他们的，「洪思义」许绍雄也支持「言惠知」佘诗曼的决定，藏毒案件事关重大，不可以冤枉任何一个无辜人士。「程睿燊」马贯东带著嫌疑人「谢家强」朱乐洺的父亲一起去监狱，将法庭上代理律师的不正常行为告诉他，很明显这个律师根本不称职，并且好像和原告一起合伙催促他认罪认罚。「谢家强」朱乐洺称自己认罪是因为那个代理律师「欧卓宏」陈少邦，「欧卓宏」陈少邦称现在很多证据对自己都不利，只有好好认罪，才能够争取最大的宽恕，关于那封认罪书，则是「欧卓宏」陈少邦打印好，让他重新手抄上去的。当时「谢家强」朱乐洺根本不知道事情的轻重，听到代理律师能够帮他，便言听计从。「欧卓宏」陈少邦听到「谢家强」朱乐洺要换律师，他气急败坏要给对方施压，便让几个街头痞子故意给谢父制造麻烦，「谢家强」朱乐洺开始崩溃，称之前自己说的都是真的。

返回目录

正义女神剧情丨第16集：少女杀猫案

「邱天雪」乐珈嘉定期接受感化课程，「郑邵玲」蒋祖曼担任感化教师，鼓励「邱天雪」乐珈嘉学会独立。「言惠知」佘诗曼每周看望「邱天雪」乐珈嘉，告诫不能因孤独讨好坏人。「郑邵玲」蒋祖曼曾感化少女「梁雅文」陈若思，感化期结束后后「梁雅文」陈若思仍依赖「郑邵玲」蒋祖曼。「叶庆生」卢宥辰对「郑邵玲」蒋祖曼态度不友好，「梁雅文」陈若思目睹后对「郑邵玲」蒋祖曼印象变差。「叶庆生」卢宥辰头部受伤，「郑邵玲」蒋祖曼关切询问，「梁雅文」陈若思见状毫无惊讶。「郑邵玲」蒋祖曼与「言惠知」佘诗曼聊天，「言惠知」佘诗曼提醒「梁雅文」陈若思可能遇到问题。「梁雅文」陈若思被母亲强逼学业，持斧砸开宿舍门，「梁雅文」陈若思受惊虐杀数只猫被捕。法庭上「梁雅文」陈若思拒不承认，「郑邵玲」蒋祖曼尾随发现「梁雅文」陈若思欲持刀施暴，上前制止。「梁雅文」陈若思向「郑邵玲」蒋祖曼坦白，最终认罪伏法。

正义女神剧情丨第17集：少女持刀袭击母亲案

「郑邵文」周嘉洛宣判「梁雅文」陈若思两年感化令，「郑邵玲」蒋祖曼支持感化教育。庭审后「雅文母亲」颜千汶掌掴「郑邵玲」蒋祖曼，指责感化方式不当。「言惠知」佘诗曼警告「郑邵文」周嘉洛判决太轻，恐生极端隐患。「梁雅文」陈若思回家遭母亲直播威胁，母亲持刀追杀，「梁雅文」陈若思吞药后母亲身亡。「郑邵玲」蒋祖曼目睹现场崩溃，自责未能阻止悲剧。「郑邵文」周嘉洛职业生涯受挫，姐姐「郑邵玲」蒋祖曼憔悴不堪。「郑邵玲」蒋祖曼找到「梁雅文」陈若思日记，发现「梁雅文」陈若思预谋杀害母亲，将日记交给「言惠知」佘诗曼。「梁雅文」陈若思父亲请律师减罪，「梁雅文」陈若思法庭上伪装无辜博同情。「言惠知」佘诗曼审理少女弑母案，等待最终裁决。

正义女神剧情丨第18集：非法处理尸体案

「言惠知」佘诗曼安慰「郑邵玲」蒋祖曼不必苛责，感化师并非万能。「郑邵玲」蒋祖曼回忆起童年被母亲虐待经历，心生自卑。「郑邵文」周嘉洛搂住姐姐，劝她别再与母亲来往。「言惠知」佘诗曼知安排法医对「梁雅文」陈若思心理测试，结果显示存在精神障碍。检察院移送焦尸案，死者身份确认为「梁子俊」杨凯博。「高淑桦」陈炜担任辩护律师，深知证据链重要性，暗中阻碍调查。「郑邵文」周嘉洛与「林雅晴」戴祖仪分手后心情低落，摇铃铛挽回感情。「林雅晴」戴祖仪接受道歉但表明只能做朋友。「言惠知」佘诗曼头痛耳鸣就医，医生告知脑血管阻塞需尽快手术，「言惠知」佘诗曼决定先处理工作再休养，过度疲惫晕倒在地。

正义女神剧情丨第19集：非法处理尸体案

「言惠知」佘诗曼在「邱光正」谭耀文家醒来，「邱光正」谭耀文非常着急，甚至提醒她不要忘了还有女儿。「言惠知」佘诗曼知告知脑血管阻塞病历，恳求先打赢官司。「梁子俊」杨凯博被杀案开庭，「关胜辉」黄意天作证「张景翔」冯皓扬因游戏口角杀害「梁子俊」杨凯博，「关胜辉」黄意天称「张景翔」冯皓扬购化学试剂毁尸灭迹。「言惠知」佘诗曼庭审中头痛欲裂，刚道歉要休庭便晕倒，同事送去抢救。「郑邵文」周嘉洛接任主审官，加班看卷宗。「高淑桦」陈炜称「张景翔」冯皓扬有不在场证明，「张景翔」冯皓扬母亲出庭作证称儿子整晚都在自己身边，「张景翔」冯皓扬无罪释放，另外三名嫌疑人涉嫌故意杀人罪提交高院审理。

正义女神剧情丨第20集：销赃案

「言惠知」佘诗曼康复出院，「邱光正」谭耀文陪伴左右。「言惠知」佘诗曼在少年盗窃案赃物中发现「Lydia」倪嘉雯手镯，立即追查榕树坳线索。警方在榕树坳发现腐烂尸体，「言惠知」佘诗曼申请跟踪案件。「邱光正」谭耀文调取监控视频，USB却被抢走，电单车车牌是套牌。「言惠知」佘诗曼传讯律政司工作人员，发现「高淑桦」陈炜知晓监控调取事宜。「高淑桦」陈炜雇水军发帖诬告「言惠知」佘诗曼工作失职，引发网络热议。「郑邵文」周嘉洛调任高院，「言惠知」佘诗曼道谢。「言惠知」佘诗曼与「邱光正」谭耀文配合调查，坚持追查「Lydia」倪嘉雯失踪真相。

正义女神剧情丨第21集：Live House谋杀案

「高淑桦」陈炜发动网络舆论攻击「言惠知」佘诗曼，法官行为研训会召开。「言惠知」佘诗曼顶压上班，获同事鼓励纸条。研训会投票，「方官」李成昌支持「言惠知」佘诗曼独立审判，「高淑桦」陈炜算盘落空。「邱天雪」乐珈嘉被诱骗至高档俱乐部，吸入太空油昏迷。「邱光正」谭耀文接警方通知赶往医院，「邱天雪」乐珈嘉苏醒后回忆浑身酸痛、地上有血。死者系「张景翔」冯皓扬，案发于其父私人会所。「言惠知」佘诗曼为保护女儿辞职，以律师身份为「邱天雪」乐珈嘉辩护。「言惠知」佘诗曼决定多用女性陪审员，「郑邵玲」蒋祖曼和「邱光正」谭耀文寻找「庄美宝」罗毓仪。

正义女神剧情丨第22集：Live House谋杀案

庭审中「高淑桦」陈炜打感情牌指控「邱天雪」乐珈嘉，称匕首仅「邱天雪」乐珈嘉指纹且有裸照。「言惠知」佘诗曼聚焦太空油证，提出保安「钱广满」有杀人动机需彻查。「言惠知」佘诗曼与「邱光正」谭耀文发现带针孔监控的插座，摄像头对准保险箱。「何伟迪」黄庭锋查「陈警司」通话记录，发现其联系律政司重要人物。「邱光正」谭耀文调查发现魏荣晋杀妻案卷宗，「言惠知」佘诗曼私下找「方官」李成昌请他出庭作证，「方官」李成昌出庭揭露三十多年前「张品威」带走关键证物包庇嫌疑人的真相。「言惠知」佘诗曼建议推翻警方原有证据，重新搜集犯罪现场线索。

正义女神剧情丨第23集：Live House谋杀案

「邱天雪」乐珈嘉因承受不住压力割腕自杀，幸得抢救及时，「言惠知」佘诗曼和「邱光正」谭耀文急忙赶到医院，看到女儿手腕上的伤痕和血迹，心中暗暗发誓，一定要将案件弄清楚。「郑邵玲」蒋祖曼在少年犯中找到一个认识某种纹身的人，她赶忙将这一重要线索汇报给「言惠知」佘诗曼，原来这个人是「高成彬」刘倬昕。「高淑桦」陈炜终于知儿子买通保镳回到香港，她通过保镳查到「高成彬」刘倬昕的住处。在一处民宅，她找到了儿子，发现儿子用绿布作为玩游戏直播的背景一直在欺骗她。「高淑桦」陈炜留意到手「高成彬」刘倬昕腕上有一个类似音波的纹身，心中怀疑「高成彬」刘倬昕很可能就是杀人凶手。「高淑桦」陈炜立刻给「言惠知」佘诗曼发短信，约她第二天中午在律所见面。「言惠知」佘诗曼按时赴约，却听到「高淑桦」陈炜建议让「邱天雪」乐珈嘉以非故意伤人的罪行结案。

正义女神剧情丨第24集：Live House谋杀案

「言惠知」佘诗曼将新的线索提交给法官，向法官提请希望「高成彬」刘倬昕出庭，开庭的时候，「言惠知」佘诗曼直接问「高成彬」刘倬昕认不认识张景翔，「高成彬」刘倬昕胸有成竹称认识，故意避重就轻称只是普通朋友，「言惠知」佘诗曼拿出在案发现场的一个针孔摄像头找到的画面，根据摄像头，发现案发现场还进来一个人，并且和「高成彬」刘倬昕现在的身高非常一致，还有给大家看了一个游戏网站的留言，显然这个极具侮辱性的话激怒了「高成彬」刘倬昕，所以这一个月「高成彬」刘倬昕都在刻意和「张景翔」冯皓扬成好友，再接著就会趁其不备，除掉「张景翔」冯皓扬，然后找了替死鬼，「言惠知」佘诗曼提出案件线索存在的疑点，陪审员一直投票，法官判「邱天雪」乐珈嘉无罪释放。本来「高淑桦」陈炜准备休庭期间就将「高成彬」刘倬昕送出去，但警察拦截了「高成彬」刘倬昕的车辆，将他带到看守所收押。

正义女神剧情丨第25集大结局：Live House谋杀案

「高淑桦」陈炜在开庭时就针对「何伟迪」黄庭锋，「言惠知」佘诗曼已经给他们预估了庭审现场，所以「何伟迪」黄庭锋没有上当，否认自己讨厌「高成彬」刘倬昕。警方通过「张景翔」冯皓扬生前用的一个小号，发现里面上传了很多血腥视频，视频下面还有「高成彬」刘倬昕曾经的留言，在其中的一个留言中，推断「高成彬」刘倬昕已经不能靠虐害小动物满足心理需求，随后「言惠知」佘诗曼上了法庭向陪审官递交了一个视频，除了有「张景翔」冯皓扬被杀视频，还有「Lydia」倪嘉雯之死，「胡宇泽」堕楼亡一事，陪审团一直认为「高成彬」刘倬昕犯了蓄意谋杀罪行，「高成彬」刘倬昕在一旁声嘶力竭称有人诬陷他，但是于事无补。「高淑桦」陈炜因为犯了包庇罪，被判两年有期徒刑，而「高成彬」刘倬昕被判处终身监禁，「言惠知」佘诗曼到少年法庭工作。

返回目录

许绍雄与「契女」佘诗曼最后合作

《正义女神》是资深演员「Benz雄」许绍雄的遗作，亦是他与「契女」佘诗曼的最后一次合演的作品。两人之间的火花无疑是本剧的最大焦点与最深的纪念。

佘诗曼回归与金像男配谭耀文再斗戏

四届视后佘诗曼的坐镇《正义女神》，本身就是收视保证，这次她与金像奖最佳男配角谭耀文，自2004年《无名天使3D》后，暌违超过20年再度合作。两位实力派演员精彩交锋，绝对火花四溅。

聚焦未成年犯罪 题材大胆写实

《正义女神》跳脱传统律政剧的框架，将镜头罕有地对准「未成年人犯罪」这一极具争议性与社会性的题材。从《正义女神》预告片中可见，剧集将深入探讨「纵火案」、「校园霸凌」乃至「奸杀案」等多宗震撼案件，势必引发话题。

黄金配角阵容 新旧实力派齐聚

《正义女神》配角阵容同样星光熠熠，不仅有陈炜、周嘉洛、马贯东、蒋祖曼、戴祖仪等多位当红演员，更有久未露面的文颂娴惊喜客串。新旧演员同场飙戏，为剧集增添了更丰富的层次感与追看性。

返回目录

返回目录