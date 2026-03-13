Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

黄泽锋老婆首认「无缝接轨」 前夫离婚前不知第三者真身 陈丽丽：我觉得问题出现咗，愈嚟愈差

影视圈
更新时间：11:00 2026-03-13 HKT
发布时间：11:00 2026-03-13 HKT

黄泽锋与太太陈丽丽结婚16年，婚后恩爱甜蜜，近年陈丽丽先后以52岁及58岁高龄诞下两女，创造生命奇迹，成为全城热话。但原来二人交往，陈丽丽仍未离婚，而黄泽锋当时亦有女友，走到今天一家四口幸福美满，经历过不少波折。近日陈丽丽接受资深传媒人徐蓉蓉的网上节目访问时，陈丽丽罕有地剖白，更忆述在怀有细女前曾不幸小产，令长女黄熙恩，一度心碎自责。

陈丽丽跟黄泽锋16年婚姻

陈丽丽在访问中回忆，她与黄泽锋的认识始于早期的Facebook。当时她仍在婚姻当中，但关系已步入尾声。某天，她的一位同事在Facebook上加了黄泽锋为好友，并怂恿她也一同加入，二人因此有了初步的线上交流。陈丽丽透露：「有一日个同事话约佢（黄泽锋）食饭，话不如陪佢去」，陈丽丽坦言当时非常犹豫，因为她自觉是传统女性，身为有夫之妇不应随便与其他男性见面。然而这次见面却成为了她人生的转捩点，她大赞黄泽锋「真人靓仔又Sharp」，但同时保持警惕，她忆述当日合照时，黄泽锋搭著她的肩膀，她却下意识地用手隔开，保护自己。

陈丽丽未离婚发展新恋情

由于当时黄泽锋已有女友，陈丽丽亦是人妻，二人会为对方感情遇到的问题出谋献策，让他们的关系迅速升温，最终「一拍即合」。陈丽丽强调，她当时向黄泽锋清楚表明，自己离婚的决定是源于自身婚姻早已出现无法挽救的问题。「我话我会离婚，我同佢讲，记住我唔系因为你而跟佢离婚，系我自己觉得问题出现咗，愈嚟愈差。我唔系迫你，我离咗婚你要娶我。我话你唔同我结婚，唔紧要，我想自己开心啫……我唔想做只雀，喺笼入面嘅雀，我想走返出嚟自由啲。」陈丽丽透露，离婚过程并非一帆风顺，最大的障碍是她极力保护黄泽锋的身分。她的前夫一直想知道谁是介入者，但陈丽丽始终守口如瓶。「我从来都唔俾佢知道，因为我唔想影响佢（黄泽锋）嘅工作……我觉得系我决定嘅事，唔关佢事，我点解要牵连到佢嘅事业或佢任何嘢。」直到她正式签字离婚，才让黄泽锋的身分「曝光」，才刚恢复自由身，黄泽锋便立即提出结婚。

陈丽丽流产后长女自责

黄泽锋和陈丽丽于2019年诞下长女黄熙恩，由于囡囡表示想要个弟弟，陈丽丽约在2024年初自然怀孕，可惜不幸流产，当时女儿非常自责，她以为是因为自己向朋友透露了秘密，BB才会「嬲咗走返上天堂」，陈丽丽说到流产经历，更不禁流出眼泪。直至去年她以58岁高龄诞下细女黄熙乔，一家人生活重回正轨，幸福满泻。

