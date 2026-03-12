蔡思贝宣布离巢TVB完结13年旅程  「告别温室」点名多谢3恩师  感激公司指「随时候命」

现年35岁的蔡思贝，今晚于IG正式公布离巢，并以中英文分享感受，更多谢TVB及合作的伙伴。蔡思贝于IG上载多张照片，照片中她的状态极佳，虽然有多张是愁眉不展，但亦有笑得灿烂的时刻。她表示自己跟TVB的情谊将延续下去，他日有合适的机遇会「随时候命」。

蔡思贝感激TVB指随时候命

蔡思贝于IG留言指：「十三年旅程，圆满修毕。告别温室，树木正式移植旷野。旧雨新知，请多多指教。我是演员蔡思贝，感谢TVB给予的一切，乐与苦，都是我珍贵的养分。这份情谊，也将延续下去，日后若有合适的机遇，随时候命。多谢一路以来照顾和指导我的人，乐小姐、珍姐、志伟哥、监制、导演、经理人和所有台前幕后的伙伴。」

蔡思贝两年冇剧拍

蔡思贝参加《2013年度香港小姐竞选》夺得亚军而加入TVB，事业可谓一帆风顺的她，在2017年及2020年《万千星辉颁奖典礼》凭《踩过界系列》的「赵正妹」一角获得「最受欢迎电视女角色」及「最佳女主角」成为视后。不过蔡思贝自从2024年担正的《飞常日志》播出后，已经两年没有新剧，更被发现在TVB的官网已经除名。蔡思贝将会出席今个星期日举行的博爱单车百万行2026，是宣布离巢后首次公开露面。

