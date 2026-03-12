《寻秦记》千禧年绝密片曝光 宣萱宿舍揽熊仔陪睡 郭羡妮「契爷」夜访香闺

电影《寻秦记》大热，片中的两位女主角宣萱及郭羡妮，一举一动也受到网民关注。近日《TVB大宝藏》中，一段尘封已久的《寻秦记》千禧年拍摄花絮再度曝光，当时节目《全线大搜查》的采访队，去到剧组的拍摄基地，还拍摄了两位女神宣萱及郭羡妮的宿舍，而人缘极佳的郭羡妮，更先后有两位契爷到访，跟她聊天解闷。

《寻秦记》千禧年拍摄花絮翻hit

电影《寻秦记》中无论宣萱饰演的乌廷芳，还是郭羡妮饰演的琴清，也有不少观众支持，在2000年TVB节目《全线大搜查》，采访队就去了离北京一个半小时的涿州影视城，探望一班演员，并先后到了宣萱及郭羡妮的宿舍房间，而《TVB大宝藏》发掘出当年的片段，带领网民穿越时空，重温当年的拍摄幕后花絮。

相关阅读：宣萱幼稚园绝密黑白照疯传 五官精致萌样似洋娃娃 招牌表情数十年不变获7千人Like爆

宣萱揽熊仔睡觉好可爱

片段中先来到宣萱的房间，当被问及在沉闷的宿舍生活中有何娱乐时，她风趣地表示，由于每日拍摄行程紧凑，主要的娱乐活动便是「揾周公」（睡觉），并俏皮地介绍床上的小熊公仔是「陪睡的好朋友」。宣萱又展示出她妈妈为她准备的红枣、冰糖、雪梨，让她可以煲水喝，滋补又养生。房间角落更放了一个红色电砂锅。原来这是家人在她某次出院后，担心她吃外食不健康，坚持让她随身携带，以便随时煲粥。

郭羡妮有男人夜访香闺

镜头一转，来到了郭羡妮的房间，但在拍摄之际，竟然有人到访，原来是剧中饰演郭羡妮契爷的已故艺人余子明，他表示怕郭羡妮觉得闷，特意到来找她聊天。除了余子明，另一位资深演员郭峰也对郭羡妮爱锡有加，同样认了她做契女。郭峰解释这份缘分源自拍摄期间的朝夕相处，觉得与她特别投缘，二人还一起玩「波子棋」，可见郭羡妮相当好人缘。

相关阅读：郭羡妮遭指控「片场随处大便」 首爆20年郁结曾患严重抑郁症 老公朱少杰竟演过《寻秦记》