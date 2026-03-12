43岁TVB「离巢小花」事业半途而废 被指撞样冯素波新形象劣评如潮 拍片发烂渣闹网民？

现年43岁的前TVB小花陈思齐，自2000年参选港姐入行后，凭借甜美样貌多在古装剧中饰演「御用丫鬟」。近年淡出幕前的她，一度转战内地与前TVB小生蔡淇俊合伙摆摊卖鸡脚，更许下宏愿要成为「鸡脚王后」。然而，早前她突然宣布告别直播带货，决心开始读书修行。近日陈思齐更新社交平台报告近况，其新形象却成为网民焦点，劣评如潮。

陈思齐新发型被指灾难

陈思齐在最新的影片中，将一头长发狠狠剪短，变成超短发，并戴上眼镜。这个新造型令她瞬间显得老气，外型远比其实际年龄成熟，骤眼看犹如一位街坊大妈。

陈思齐被指撞样冯素波

大量网民在看过她的新形象后纷纷留言表示无法接受，直言「长发的都不错，但剪短头发，灾难」、「这个发型不适合你，一秒变太师奶啦」，更有网民狠批她剪短发后「老了十年」、「真的感觉25变45」。最令人意外的是，有网民竟觉得她与现年81岁的资深演员冯素波有几分相似，留言指「同冯素波有点神似」，令情况更显尴尬。

陈思齐拍片呻心脏需强大

面对网民毫不留情的批评，陈思齐在影片中亦忍不住抱怨，指自己必须拥有「强大的心脏」才能承受这些负评，语气强硬似有「发烂渣」之嫌。她表示：「哗，一打开啲留言睇，话剪咗个头发，成个人像个大婶一样，哗，剪了个头发，老了十岁啊，不说还以为是大妈呢。」她坦言看到这些留言真的会被「激死」。

陈思齐告别鸡脚王后梦

除了外貌成为焦点，陈思齐亦正式告别了她早前要成为「鸡脚王后」的梦想。她解释，因为一路以来都坚持修行，但如果要兼顾直播，实在感到「力不从心」，不想带著疲惫的样子面对粉丝，也不想敷衍任何一场直播。在梦想与工作之间，她选择了前者，决定报名读书，专心修行，并表示：「工作赚钱其实随时都有机会，我都未到退休嘅年纪，如果真系想追求一啲事，或者追梦，错过咗嘅话，我就会觉得好遗憾。」她暂别粉丝，并承诺毕业后会回来与大家见面。

