前TVB「楼后」单身生活枯燥乏味 千元包起3小鲜肉陪伴 韩系美少年外貌体格精壮

现年57岁的郭少芸，拍过不少脍炙人口的TVB剧集，包括《真情》及《大闹广昌隆》等，近年郭少芸将事业重心移至内地，并进行直播带货，事业有声有色，她在2024年曾以3千万连扫5个单位，每年收租近百万，被封为「圈中楼后」。但他近年感情生活一直交白卷，享受单身生活的她，近日用1千元请来三名小鲜肉，帮她拍摄靓相，她全程非常享受，羡煞旁人。

郭少芸揾三猛男陪拍

圈中出名的「黄金剩女」郭少芸，移居内地后，虽然感情未有著数，但她闲时亦有自己娱乐，就是找来小鲜肉，帮她拍摄靓相，近日她就分享一拖三的奇妙经历，影片中郭少芸身穿一件卡其色风衣，内搭深色连身裙，打扮优雅知性。她特意花了1千元请了三位「陪拍」，这三位年轻摄影师有著韩系美少年外貌，高大帅气，第一位是仍在读书的摄影系大学生，手持复古DV相机，为郭少芸拍出充满怀旧电影感的照片。

郭少芸一拖三不停被赞

郭少芸拣选的第二位男生，是行内「专业陪拍」，每月收入可达四位数。而第三位身形壮健的猛男，是专门拍摄明星机场路透，手持配备「大炮筒」，气势十足。郭少芸更幽默地表示：「幸好我也是明星，这个场面暂时还吓不到我！」

郭少芸曾经历两段公开恋情

郭少芸外表硬朗，事业成功，但情路却不如事业般顺遂，入行多年，她公开承认的恋情仅有两段。 其中最为人熟知，是拍摄剧集《真情》时，与当时已有家室的演员刘少君戏假情真，恋情曝光后，更导致刘少君与妻子周秀兰离婚。 另一段公开的恋情则是与无线的编导钟国强，可惜这段感情最后因工作压力等问题，分手收场，现时郭少芸在内地花钱找小鲜肉陪拍，享受单身生活，



