男人性欲强弱有样睇？七仙羽：智商比较低，好似畜生 自爆情史长期「上床」唔见得光

风水师七仙羽（七师傅）近日作客陈志云主持的商台节目《又系时候同一天讲再见》，一向敢言的她再次语出惊人，不但分享了如何从外形分辨性欲强的男人，更首次披露曾与一位「欧洲王子」秘恋的惨痛经历，直言感到不被尊重！

七仙羽教分男人性欲强弱

陈志云好奇地问七仙羽，如何从面相得知一个男人性欲强弱。七仙羽指出，普遍头发、眼眉、体毛等毛发浓密的男性，性欲通常都比较强。她更从玄学角度解释，这与「六道轮回」有关。她表示：「如果系畜生轮回返嚟，变成人类𠮶阵，佢体毛比较多，同埋智商比较低，所以好似畜生一样，性欲系好强㗎！」

七仙羽秘恋「欧洲王子」变禁室伴侣

七仙羽更在节目中自爆，曾与一名「欧洲王子」拍拖。她透露，由于对方身份特殊，非常害怕恋情曝光，因此从不建议外出约会。这段秘密关系让她相当困扰：「旅行又唔会、出街又唔会，日日都喺屋企。我又唔想日日喺屋企，即系我又唔想日日喺张床度，系嘛？我觉得你当我系乜嘢？」

七仙羽描述当时与「欧洲王子」的相处模式，对方会为她煮饭，但饭后活动就是回到床上，「煮完𠮶啲嘢呢，又要喺床上睇电视呀，喺床上玩呀……」这种单调乏味的关系让她感到自己不被尊重，并非一个真正的伴侣，「我心谂……我都好忙，次次见你就系你煮餐饭，跟住我就系上床，跟住睇电视……你系咪玩我啊？」似乎暗示这段见不得光的关系，让她感觉自己只是对方满足欲望的工具，最终这段不愉快的恋情也无疾而终。

钟培生曾自爆性欲强？