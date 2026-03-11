古佩玲样貌再变？陈浚霆泄「女友」近照撞样《金宵大厦》Mary 被指「胶感」升级

《爱‧回家之开心速递》的「June」古佩玲自2019年参选港姐入行以来，其样貌不时成为网民热议的焦点。近日，她与剧中拍档兼绯闻男友「风少」陈浚霆一同出席活动，陈浚霆事后在IG分享的活动照片，再度引发网民对古佩玲样貌变化的激烈讨论。

网民质疑古佩玲「胶感」大增

在陈浚霆分享的合照中，古佩玲身穿白色喱士连身裙，显得仙气十足。然而，不少网民将焦点放在她的脸上，认为相中的她「胶感」大增，表情略显僵硬。更有网民惊呼她与2019年播出的TVB神剧《金宵大厦》中的情趣公仔Mary极为相似。

不过，许多粉丝也为古佩玲平反，认为这次的「胶感」很可能是因为照片经过修图所致，并非真实样貌。对比她近来在《爱‧回家之开心速递》中的演出片段，有网民认为她在剧中的样貌并无不妥，相信只是照片效果引发的误会。

绯闻男友陈浚霆曾力撑：女大十八变

其实这已非古佩玲首次被质疑整容，自入行以来，特别是与学生时期的旧照对比，其愈发精致的五官，特别是鼻子的变化，屡次被网民质疑「进化」。面对持续不断的整容传闻，古佩玲本人曾多次大方回应，她坦言会P图，亦不抗拒微整形，但因工作繁忙无暇实行。她坚称自己的转变源于体重减轻、长大成熟以及化妆技巧的进步。

作为古佩玲的绯闻男友，陈浚霆多次挺身护花。他早前更向传媒表示，看过古佩玲小时候的相片，觉得分别不大，力撑对方是「女大十八变」。 他更大方表示不介意另一半整容，最重要是「适可而止」。

古佩玲曾卷入「胶面女星」风波

古佩玲之前亦曾卷入富豪刘銮雄（大刘）口中的「胶面女星」风波。事源大刘在一次记者会上，表示自己有收看《爱‧回家之开心速递》，并不点名指剧中某位女演员的样貌「笑起上嚟硬胶，块面都唔识郁」。此言一出，立即引发全城竞猜，而古佩玲正是当时的最大「嫌疑人」之一。《爱‧回家之开心速递》剧组其后更以此为题，拍摄了「胶面人之谜」一集抽水，可见话题性十足。

