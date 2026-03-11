阮兆辉儿子阮德锵哭诉离婚细节 斥前妻荒谬：我冇查有冇第三者 靠女儿一句话振作

阮兆辉与尹飞燕之子阮德锵，今年一月初宣布与年轻12岁的前女星林司敏宣布结束七年婚姻。阮德锵近日在接受传媒访问时，声泪俱下地剖白了离婚后的心路历程，坦言曾一度陷入情绪低谷，幸得女儿一句话将他从颓废中拯救出来。

阮德锵女儿一语惊醒梦中人

阮德锵透露，在离婚后的半年间，他曾有两星期足不出户，每天过著日夜颠倒的生活，终日以泪洗面，连胡子也懒得去剃。正当他一蹶不振之际，懂事的女儿看在眼里，对他说「哭是解决不了问题的，我们怎样？」，这句话如当头棒喝，让他意识到必须为了女儿重新振作，给予了他站起来的力量。

阮德锵前妻失身份认同

回顾这段婚姻，阮德锵自问已尽力做一个「廿四孝」的丈夫和爸爸。他忆述，为了让家庭有更好的环境，他曾每天工作长达十八小时，从不间断。然而，他理解作为「阮太」的压力并不容易。林司敏曾向他吐露，自己失去了身份认同，她说就算是在囚人士，都有一个号码，但她永远只是阮德锵的老婆，阮兆辉、尹飞燕的媳妇。

阮德锵曾努力挽救婚姻

阮德锵表示曾努力挽救婚姻，甚至提议「男主内、女主外」，但林司敏坚决表示「没有」补救方法。对于婚姻失败是否涉及第三者，阮德锵坦言已无力气去查证，唯有选择放手。阮德锵慨叹，可能每个人的感觉都不一样，并表示自己没有家暴、没有冷暴力，亦尽量满足对方物质上和家庭上的所有要求，但最后仍落得离婚收场，感觉「可能真的要醒了」。对于林司敏在Instagram上表示：「可能是我累了，可能是我醒了，可能是真的缘尽了。感情无分对错，只是缘起缘灭，只是一念之间。」、「感激相遇，感谢相伴，感恩一切」。阮德锵忍不住眼湿湿的斥「荒谬」，并指自己对其向外表示的原因没有更多回应。

阮德锵尽力成全前妻

尽管内心痛苦，阮德锵在行动上却尽显风度。他为了不让林司敏在电台的工作中因同事「选边站」而感到为难，毅然辞去了自己在港台的工作。他表示不想前妻被炒，因为觉得她的确是做DJ的人才。此外，在母亲尹飞燕「不要有争执」的成熟态度影响下，他选择和平处理，将旗下一部名车归于女方名下，并给予了她满意的赡养费。他欣慰地表示，现在很多报导都称她为「港台DJ林司敏」，而不再是谁的妻子或媳妇，她终于有了自己的新开始。

阮德锵：我从来都不是妳的Mr. Right

二人于2012年因合作电影《天生爱情狂》结缘，六年后结婚并育有一女。如今婚姻划上句点，阮德锵在社交媒体上写道：「也许我从来都不是妳的Mr. Right...也谢谢妳留下了女儿来陪伴我继续走下去。」