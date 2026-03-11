Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

阮兆辉儿子阮德锵哭诉离婚细节 斥前妻荒谬：我冇查有冇第三者 靠女儿一句话振作

影视圈
更新时间：16:30 2026-03-11 HKT
发布时间：16:30 2026-03-11 HKT

阮兆辉与尹飞燕之子阮德锵，今年一月初宣布与年轻12岁的前女星林司敏宣布结束七年婚姻。阮德锵近日在接受传媒访问时，声泪俱下地剖白了离婚后的心路历程，坦言曾一度陷入情绪低谷，幸得女儿一句话将他从颓废中拯救出来。

阮德锵女儿一语惊醒梦中人

阮德锵透露，在离婚后的半年间，他曾有两星期足不出户，每天过著日夜颠倒的生活，终日以泪洗面，连胡子也懒得去剃。正当他一蹶不振之际，懂事的女儿看在眼里，对他说「哭是解决不了问题的，我们怎样？」，这句话如当头棒喝，让他意识到必须为了女儿重新振作，给予了他站起来的力量。

相关阅读：星二代阮德锵离婚陷财困？带女开餐自嘲「爸爸穷」 结束七年婚姻做单亲父：个女好生性

阮德锵前妻失身份认同

回顾这段婚姻，阮德锵自问已尽力做一个「廿四孝」的丈夫和爸爸。他忆述，为了让家庭有更好的环境，他曾每天工作长达十八小时，从不间断。然而，他理解作为「阮太」的压力并不容易。林司敏曾向他吐露，自己失去了身份认同，她说就算是在囚人士，都有一个号码，但她永远只是阮德锵的老婆，阮兆辉、尹飞燕的媳妇。

阮德锵曾努力挽救婚姻

阮德锵表示曾努力挽救婚姻，甚至提议「男主内、女主外」，但林司敏坚决表示「没有」补救方法。对于婚姻失败是否涉及第三者，阮德锵坦言已无力气去查证，唯有选择放手。阮德锵慨叹，可能每个人的感觉都不一样，并表示自己没有家暴、没有冷暴力，亦尽量满足对方物质上和家庭上的所有要求，但最后仍落得离婚收场，感觉「可能真的要醒了」。对于林司敏在Instagram上表示：「可能是我累了，可能是我醒了，可能是真的缘尽了。感情无分对错，只是缘起缘灭，只是一念之间。」、「感激相遇，感谢相伴，感恩一切」。阮德锵忍不住眼湿湿的斥「荒谬」，并指自己对其向外表示的原因没有更多回应。

相关阅读：阮兆辉儿子离婚丨阮德锵前妻曾封「江若琳师妹」 甘做家庭主夫被嘲捞唔掂 曾拥12座驾封败家星二代

阮德锵尽力成全前妻

尽管内心痛苦，阮德锵在行动上却尽显风度。他为了不让林司敏在电台的工作中因同事「选边站」而感到为难，毅然辞去了自己在港台的工作。他表示不想前妻被炒，因为觉得她的确是做DJ的人才。此外，在母亲尹飞燕「不要有争执」的成熟态度影响下，他选择和平处理，将旗下一部名车归于女方名下，并给予了她满意的赡养费。他欣慰地表示，现在很多报导都称她为「港台DJ林司敏」，而不再是谁的妻子或媳妇，她终于有了自己的新开始。

阮德锵：我从来都不是妳的Mr. Right

二人于2012年因合作电影《天生爱情狂》结缘，六年后结婚并育有一女。如今婚姻划上句点，阮德锵在社交媒体上写道：「也许我从来都不是妳的Mr. Right...也谢谢妳留下了女儿来陪伴我继续走下去。」

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

最Hit
长者手机月费2026｜7大电讯公司优惠推介！最平$33/月 无限数据＋本地通话 中国移/csl/SoSim
长者手机月费2026｜7大电讯公司优惠推介！最平$33/月 无限数据＋本地通话 中国移/csl/SoSim
生活百科
2026-03-10 17:07 HKT
港铁惊现「烂脚奇人」横卧三座位 网民激辩：可怜定自私？知情人揭心酸身份｜Juicy叮
港铁惊现「烂脚奇人」横卧三座位 网民激辩：可怜定自私？知情人揭心酸身份｜Juicy叮
时事热话
6小时前
移加女星「生计」被清空患创伤后遗症 称思绪混乱身体濒临死亡边缘： 真系好无助
移加女星「生计」被清空患创伤后遗症 称思绪混乱身体濒临死亡边缘： 真系好无助
影视圈
8小时前
比佘诗曼更冻龄港姐现身？同届决赛佳丽「少女脸」掀网民激辩 疑已婚变阔太风头盖视后
比佘诗曼更冻龄港姐现身？同届决赛佳丽「少女脸」掀网民激辩 疑已婚变阔太风头盖视后
影视圈
7小时前
美心皇宫逆市扩张 旺角1.2万呎新店重现龙凤礼堂 推车仔点心$36起 即烧烧味/中式糖水档 首设点心教室
美心皇宫逆市旺角1.2万呎开新店！重现龙凤礼堂 推车仔点心$36起 首设点心教室
饮食
22小时前
深圳交警在全市执法严打违规「电鸡」。深圳发布
北上注意︱深圳展全市执法行动 出动无人机捉违规「电鸡」
湾区时事
5小时前
刘美贤指羞辱谷爱凌的人「很虚伪」。
刘美贤：羞辱谷爱凌的人「很虚伪」
即时中国
8小时前
网民列5大旧公屋「笋盘」！大坑东邨/海丽邨上榜 这条屋邨获封「头奖盘」：好过中六合彩！
网民列5大旧公屋「笋盘」！大坑东邨/海丽邨上榜 这条屋邨获封「头奖盘」：好过中六合彩！
生活百科
2026-03-10 16:30 HKT
02:14
星岛申诉王 | 足贴吸出「深色黏稠物」是湿气？ 中医教1秒自测身体真假湿重
申诉热话
6小时前
伊朗局势｜多伦多美领馆遭枪击 美军：霍尔木兹海峡附近毁伊16艘布雷船｜持续更新
01:11
伊朗局势｜多伦多美领馆遭枪击 美军：霍尔木兹海峡附近毁伊16艘布雷船｜持续更新
即时国际
2小时前