《爱回家》向宣萱致敬？「群姐」许思敏神还原「廷芳」橙色加绿色造型 嚣张反击：真系唔识货

近期成为网络红人的宣萱一举一动都作为网民的焦点，但凡在她身上发生的事，随时成为热话。 宣萱去年出席电影《寻秦记》首映，衣著意外撞样处境剧《爱‧回家之开心速递》中的「群姐」许思敏的清洁女工服，曾有网民改图tag宣萱：「几时做咗接龙清洁部员工呢？」宣萱亦大方留言表示：「正」！

《爱回家》自抽群姐与宣萱撞样造型

在昨晚（10日）播出的《爱‧回家之开心速递》，事缘「大小姐龙力莲」林淑敏为了爸爸「大龙生」罗乐林举行「接龙颁奖礼」，务求更显体面。为要尽量做到「人人有奖攞」并让奖项能为得奖者「度身订造」，搞到接龙员工个个落重本，「群姐」许思敏当然盛装出席，结果自抽大玩与宣萱撞样造型。

相关阅读：宣萱「爱回家群姐Look」出席《寻秦记》首映礼 衣著成焦点惊变「伊莎贝拉群」

「群姐」许思敏希望夺得「最佳服装奖」

TVB处境剧《爱回家之开心速递》向来都相当贴地，不时将现实社会事件加插剧情之中，在大时大时又会安排活动「赠庆」，甚至将城中热话加入剧情，在昨晚播出的一集向来宣萱和古天乐致敬，剧情讲述「群姐」许思敏盛装出席接龙颁奖礼，希望可以夺得「最佳服装奖」，本来接龙员工个个落重本，「群姐」许思敏换上一件绿色恤衫配橙色V领毛衣，不过看起来与清洁制服分别不大，结果「Andy」崔锦棠和「Ivan」邓永健一唱一和问：「群姐你仲唔换衫，着住制服博攞投入奖呀？𠮶啲结果定晒喇。」

许思敏「橙色加绿色」配搭撞样宣萱

「群姐」许思敏即嚣张地说：「你哋真系唔识货，你知唔知我呢件系名牌，连廷芳（宣萱《寻》片角色）都着过！」然后「颂姐」刘桂芳护航：「Fashion你哋识条铁咩！我就觉得好好睇。」「苏姐」马海伦再补刀：「廷芳品味拍得住古生呀！今晚最佳衣著奖一定系你。」「群姐」许思敏的「橙色加绿色」的配搭与当日宣萱出席《寻秦记》首映礼上的造型，有异曲同工之妙。有网民留言：「最后真系俾佢攞咗最佳衣着奖。」、「今集好抵死。」、「廷芳，古生。」、「今集好搞笑！大龙生攞晒啲奖真系好唔要面，仲抽埋宣萱著衫系群姐style嘅水。」、「群姐好波」、「群姐话系名牌廷芳都著过，呢一句好好笑。」

相关阅读：侠医丨「群姐」许思敏惊变张曦雯？曲发造型大有来头 被网民强烈要求带入《爱回家》