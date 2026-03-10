天王郭富城谦虚一面尽失？罕有发表「嚣张」言论：我边忽似XX 网民狂赞「寸得起」

近日，一段天王郭富城（Aaron）在演唱会上的片段在网上疯传。影片中，60岁的郭富城对自己的年龄和外貌进行了一番幽默的「炫耀」，引起网民热烈讨论，笑指他言论「嚣张」，但又充满自信和可爱。

郭富城自称「逆生长」不像60岁

郭富城在舞台上与歌迷互动时，谈及自己已经60岁。他先是开玩笑说：「讲都冇人信，我自己都唔相信我60啦！」他风趣地说，质疑自己的身份证是不是搞错了，并反问：「冇理由，我边忽似60？」郭富城更谈到刚出生的女儿，笑称：「我个女先啱啱出世，一岁都未够。」他将自己惊人的冻龄状态归功于「逆生长」，还幽默地分享自己的「保养秘诀」——喝咖啡。他透露自己一天要喝十几杯咖啡，引来全场大笑。

网民：他确实可以自信

这段充满自信又不失风趣的言论，迅速在Threads上引发热议。网民对郭富城的「嚣张」发言非但没有反感，反而是一面倒地表示赞同和欣赏。有网民留言大赞：「又抵佢咁嚣张嘅」、「他的确可以自信」、「头发真系多」、「好帅」。更有粉丝觉得他这样的反应「超级可爱」。其实郭富城从不介意被强调真实年龄，他惊人的冻龄样时常成为话题，甚至在活动上也主动谈及已够年龄申请乐悠咭，早前他与吴镇宇宣传电影，受访时就向吴镇宇询问乐悠咭是否好用，可见他坦然面对年龄增长，同时亦对自己状态充满自信。

