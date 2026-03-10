Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

蔡思贝被TVB官网除名极清闲 做一事暗示离巢决心以后靠自己？ 失宠视后大变身

影视圈
更新时间：21:00 2026-03-10 HKT
现年35岁的蔡思贝，曾经是TVB力捧小花，自从2024年担正的《飞常日志》播出后，已经两年没有新剧，近日蔡思贝被发现在TVB的官网已经除名，离巢传闻甚嚣尘上。未有工开的日子，蔡思贝忽然变身女汉子，用铁锤拆开木箱，并亲手装嵌家具，钢条手臂相当有力，间接证实她现时甚为清闲。

蔡思贝挥铁锤大晒钢条手臂

近日蔡思贝拍片分享组装家具的过程，片中她身穿轻便的黑色工字背心，露出有著钢条肌肉的手臂，独自面对一个用木架牢牢钉死的巨型纸箱。她戴上手套后，拿起铁锤和凿子，将坚固的木架撬开，经过一番努力，她成功拆除木架，更兴奋地对镜头展示成果，脸上满是兴奋神情。

蔡思贝亲手拆木箱暗示靠自己

蔡思贝之后将拆箱后的衣帽架零件搬入房内，轻松地将其组装完成，整个过程全由她一手包办，展现出惊人的独立生活能力，她将这个过程形容为「女性成长的见证」，从以往的需要帮忙，到现在的独力完成，仿如暗示以后靠自己，网民激赞她是「女汉子」，不用假手于人。

蔡思贝官网被除名或已离巢

蔡思贝近日不断传出她离巢消息，曾经一剧接一剧的她，2020年凭剧集《踩过界》赢得视后，但近两年却是完全无剧拍，而她的ig已删走了TVB经理人的联络电话，换上了「DM for work inquiry（工作洽谈请私讯）」。除此之外，在TVB官网「艺人」一栏，亦再搜寻不到蔡思贝，令网民联想到蔡思贝或已正式离巢。

