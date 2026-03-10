宣萱幼稚园绝密黑白照疯传 五官精致萌样似洋娃娃 招牌表情数十年不变获7千人Like爆

现年55岁的宣萱早前与古天乐合作电影《寻秦记》人气上升，一些小事都即时引起网民热议。近日有网民在Threads分享了一张宣萱的幼稚园旧照，并与她的近照作对比，引发网民热烈讨论，至今已吸引逾7千人按赞，大批粉丝惊叹她「由细靓到大」，灿烂笑容数十年如一日。

宣萱眼神笑容数十年不变

近日有网民在Threads发布了一则贴文，附上两张照片，一张是宣萱近年的照片，另一张则是她幼稚园时期的黑白照片。照片中的小宣萱留著齐荫的短发，身穿校服，脸上挂著天真烂漫的笑容，大眼睛明亮有神，十分可爱。发文者并写道：「呢个小朋友，笑容、眼神，咁多年都冇变过，一样咁可爱。」该贴文一出，瞬间引起网上洗版讨论，网民从宣萱轮廓、笑出弯弯眼睛，以至开朗的笑容，发现如今的宣萱与儿时的她几乎「一模一样」，迅速获得超过7千人按赞。

相关阅读：古天乐宣萱爆笑直播 重温《寻秦记》因江华一举动险失守？ 古仔：我知你想讲咩，忍住唔好讲

宣萱由细靓到大属纯天然美女

「宣萱幼稚园旧照」不止引起网上讨论，连宣萱本尊都亲自留言回应：「咁都俾你揾到」，又配上笑容及赞好的表情符号，尽显其亲民作风。网民因宣萱出现，再次疯狂留言，大赞她「同一个笑容，同一个神髓，仍然有那份单纯」、「真系一模一样」、「个样无变过，食乜嘢牌子防腐剂咁劲，逆生长」、「由细靓到大，个天真系锡妳」，网民更指证明了宣萱是纯天然美女。

相关阅读：宣萱亲接102岁工人出院过年 「英姐」极精灵叹雪糕好可爱 视后贺年不忘本尽显孝心