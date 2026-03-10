张娜拉被误传死讯急澄清 前公司有员工轻生爆「投资纠纷」

正在拍摄新剧《好搭档2》的44岁韩国童颜女星张娜拉，去年签约给经理人公司LAELBnc，今日爆出有员工轻生走上绝路。据指现场发现了死者A留下的遗书，警方目前正根据遗书内容调查A的具体死因。

张娜拉前公司员身亡留有遗书

韩媒报道指张娜拉公司的一名工作人员，昨日下午被发现身亡，由于现场留有遗书，加上曾有多名演艺业界人士透露，该公司疑似因为投资问题爆出内部冲突。韩媒《MHN SPORTS》更爆料，张娜拉的公司与曾以「Remember」艺名发行唱片的创作歌手金周勋，因为资金问题兴讼，官司令公司营运变得困难，公司难以支付演员广告费及活动费，不过目前尚未确认员工的死亡与此事是否有直接关系。公司表示：「因涉及当事人私生活，无法详细说明，但与公司事务无关。」

张娜拉向死者致哀

张娜拉方面回应称去年8月已离开LAELBnc，并向死者致哀，「虽然有很多被误传的地方，但无论如何，对方都是一起工作的后辈。不管怎么说，首先应该让家人办好葬礼。对于任何事情，我都要很小心和抱歉。关于故人的死亡，她表示哀悼，并对有关故人的推测性报道表示惋惜。」张娜拉前公司有员工离世，一度传出「有艺人离世」，甚至是张娜拉被传死讯，「艺人过世」登上热搜。