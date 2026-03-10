Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

林忆莲演唱会2026｜香港歌迷专属「广东歌之夜」 即睇启德骚日期、票价、优先预订攻略

林忆莲演唱会2026丨乐坛天后林忆莲（Sandy）强势回归香港乐坛，今日（3月10日）震撼宣布，将于2026年5月16日及17日，首次登上全新启德主场馆，举行一连两场《回响巡回演唱会》RESONANCE : Reconstructed 香港站限定演出。各位乐迷准备好扑飞了吗？

林忆莲演唱会2026详情

今次是林忆莲自2017年后，睽违9年再度在香港举行大型个人演唱会。她感性表示，香港是她歌唱事业的起点，因此承诺这次的《回响》巡回香港站，将会是为香港乐迷度身订造、独一无二的体验。

林忆莲演唱会香港站专属歌单：以广东歌回馈乐迷

林忆莲《回响》演唱会2026香港站将迎来彻底升级，绝非巡演的简单复制！有别于在内地及澳门已举行的34场演出，这次《回响巡回演唱会RESONANCE : Reconstructed Hong Kong Exclusive》将为香港乐迷「重新构建」，设计独一无二的专属广东歌歌单。适逢出道40周年，林忆莲感性直言，相隔9年重返她歌唱之路的起点，意义非凡。她承诺在全新的启德主场馆舞台上，将这次演出视为「最珍贵的重新出发」，与一路支持她的香港乐迷，分享这份跨越四十年的「最温暖幸运」。

林忆莲演唱会香港站限定制作：重新编曲及流程，用歌声与香港对话

为了打造一场真正属于香港的演唱会，林忆莲率先披露，香港站的制作将有大幅度调整。她强调「唔系单纯加歌」，而是会将部分经典歌曲重新编曲，演唱会流程（Rundown）也会因应情感及语言重新整理，务求将她对香港的心意，完全融入旋律与气氛之中。林忆莲期望能守住初心，在启德这个全新舞台上，不为证明什么，只为「再一次为香港创作」，用最真诚的歌声与这片土地及每一位听众对话，让这次演唱会成为属于香港人温暖而独特的集体回忆。

林忆莲 《回响巡回演唱会》RESONANCE : Reconstructed Hong Kong Exclusive

举行日期：2026年5月16及17日（星期六及日）

举行时间：晚上7点

举行地点：启德主场馆

演唱会票价：$1688 / $1188 / $988 / $788 / $588

门票将于3月16日早上10时起东亚银行信用卡优先发售

并于3月20日早上10时起于 HK Ticketing公开发售

优先发售网址：https://www.hkbea.com/html/en/bea-credit-card-entertainment-offer-2026-sandy-lam.html

公开发售网址：https://premier.hkticketing.com/

