东张西望｜兽父认性侵14岁亲儿  网上发儿下体照引女「三人行」  梁敏巧闹市狂奔追淫狼

今晚《东张西望》报道一宗兽父性侵犯年幼儿子的个案。报《东张》的陈小姐，于交友软件结识一位父亲，后者向陈小姐表示，自己有一位14岁的儿子，和太太离婚后就和儿子相依为命，因为儿子开始对性产生好奇，故此希望于网上结识女子，和他及儿子进行「三人行性游戏」。之后该名兽父更表示自己曾性侵犯儿子，并且向陈小姐发儿子的裸照，极度变态离谱。

陈小姐表示，于网上结识这名兽父，他开宗明义希望邀请女子，跟他和儿子一齐进行性行为，过程中并叫陈小姐对其儿子温柔一点，并表示「之后我就会加入」。这名兽父表示，跟太太离婚之后，一手带大儿子，儿子于发育时期开始对性产生好奇，故此希望于网上结识女子以满足儿子的要求。

兽父当儿子为泄欲工具

陈小姐向《东张》女主持梁敏巧表示，根本这只是兽父的意愿，而他对儿子的态度，根本没当他是亲生骨肉，只视他为泄欲工具。陈小姐越听越心寒：「佢依家系邀请紧人侵犯佢个仔」，虽然觉得很呕心，但因为想收集更多资料报警，故此就假意继续和兽父交谈。

兽父明言有性侵犯儿子

兽父明言，要于网上结识对此道者有兴趣的年轻女子好难，故此不断游说陈小姐和他见面，并指儿子「好得意」，并愿意提供儿子的身份证等证明文件，以确实其年龄和身份。另外，兽父更透露由儿子9岁开始，就于床上「摸佢」，并表示由儿子12、13岁开始，就跟儿子有性行为。陈小姐问「乜你个仔肯咩？」，兽父就回应「整到佢舒服佢就OK」，并开始发儿子下体的照片予陈小姐。

警方：证据不足只能备案

陈小姐搜集到以前证据就去报警，但警方表示没有兽父的真实联络方法，亦未能确定裸照中的人是未成年少年，故此只能备案处理。陈小姐无计可施下，就决定报《东张》：「我唔知件事系唔系真，但如果系真事，我好想帮到呢个细路仔」。

《东张》设局活捉淫狼

陈小姐在《东张》团队的帮助下，设局引到兽父于闹市见面，「东张女神」梁敏巧，第一时间冲去兽父旁边问他是否侵犯儿子，兽父立即用袋遮面，并加快脚步离开，梁敏巧无所畏惧，不断在旁边大叫「你做咩走得咁快呀」、「你系唔系心虚呀」，期间更拍得兽父取出电话，不断删除手机中疑似证据和裸照。今次「东张设局、活捉淫狼」似乎获得成功，于节目最后部份见到兽父被拘捕拉上警车，而事态的最新发展，就要留意明天报道。

