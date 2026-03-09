Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

东张西望｜兽父认性侵14岁亲儿  网上发儿下体照引女「三人行」  梁敏巧闹市狂奔追淫狼

影视圈
更新时间：23:08 2026-03-09 HKT
发布时间：23:08 2026-03-09 HKT

今晚《东张西望》报道一宗兽父性侵犯年幼儿子的个案。报《东张》的陈小姐，于交友软件结识一位父亲，后者向陈小姐表示，自己有一位14岁的儿子，和太太离婚后就和儿子相依为命，因为儿子开始对性产生好奇，故此希望于网上结识女子，和他及儿子进行「三人行性游戏」。之后该名兽父更表示自己曾性侵犯儿子，并且向陈小姐发儿子的裸照，极度变态离谱。

兽父网上结识女性和儿子进行三人性行为

陈小姐表示，于网上结识这名兽父，他开宗明义希望邀请女子，跟他和儿子一齐进行性行为，过程中并叫陈小姐对其儿子温柔一点，并表示「之后我就会加入」。这名兽父表示，跟太太离婚之后，一手带大儿子，儿子于发育时期开始对性产生好奇，故此希望于网上结识女子以满足儿子的要求。

相关阅读：东张西望｜内地男拒认骗婚反指戴绿帽  港女认屈前度做便宜老窦  急网上征婚：我冇做错

兽父当儿子为泄欲工具

陈小姐向《东张》女主持梁敏巧表示，根本这只是兽父的意愿，而他对儿子的态度，根本没当他是亲生骨肉，只视他为泄欲工具。陈小姐越听越心寒：「佢依家系邀请紧人侵犯佢个仔」，虽然觉得很呕心，但因为想收集更多资料报警，故此就假意继续和兽父交谈。

兽父明言有性侵犯儿子

兽父明言，要于网上结识对此道者有兴趣的年轻女子好难，故此不断游说陈小姐和他见面，并指儿子「好得意」，并愿意提供儿子的身份证等证明文件，以确实其年龄和身份。另外，兽父更透露由儿子9岁开始，就于床上「摸佢」，并表示由儿子12、13岁开始，就跟儿子有性行为。陈小姐问「乜你个仔肯咩？」，兽父就回应「整到佢舒服佢就OK」，并开始发儿子下体的照片予陈小姐。

警方：证据不足只能备案

陈小姐搜集到以前证据就去报警，但警方表示没有兽父的真实联络方法，亦未能确定裸照中的人是未成年少年，故此只能备案处理。陈小姐无计可施下，就决定报《东张》：「我唔知件事系唔系真，但如果系真事，我好想帮到呢个细路仔」。

《东张》设局活捉淫狼

陈小姐在《东张》团队的帮助下，设局引到兽父于闹市见面，「东张女神」梁敏巧，第一时间冲去兽父旁边问他是否侵犯儿子，兽父立即用袋遮面，并加快脚步离开，梁敏巧无所畏惧，不断在旁边大叫「你做咩走得咁快呀」、「你系唔系心虚呀」，期间更拍得兽父取出电话，不断删除手机中疑似证据和裸照。今次「东张设局、活捉淫狼」似乎获得成功，于节目最后部份见到兽父被拘捕拉上警车，而事态的最新发展，就要留意明天报道。

相关阅读：东张西望｜港女嫁内地男泣诉遭骗婚 夫攞身份证后拒养妻活儿爆大镬：个仔唔系我嘅

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

最Hit
汇丰180万客户仍持「红簿仔」 推现金奖鼓励过渡数码化 送999.9足金存折纪念品
汇丰180万客户仍持「红簿仔」 推现金奖鼓励过渡数码化 送999.9足金存折纪念品
商业创科
9小时前
4400万六合彩头奖得主卖楼 沽东涌映湾园三房 9年前Full Pay入市
楼市动向
6小时前
冯盈盈医生旧爱开专科诊所劲威水 另一港姐冠军惊喜到贺 钟文浩索妻颜值时刻在线
冯盈盈医生旧爱开专科诊所劲威水 另一港姐冠军惊喜到贺 钟文浩索妻颜值时刻在线
影视圈
14小时前
青衣屋邨酒楼黯然结业！街坊：最后一晚都系得3、4枱客 区议员透露舖位去向...
青衣屋邨酒楼黯然结业！街坊：最后一晚都系得3、4枱客 区议员透露舖位去向...
饮食
8小时前
前TVB移民男星投诉拣错老婆？贪图美色弃当「千万驸马」 感叹被骗婚36年
前TVB移民男星投诉拣错老婆？贪图美色弃当「千万驸马」 感叹被骗婚36年
影视圈
9小时前
港铁职员突击轻铁车厢查票 全车乘客逃票被断正！？网民：最劲见过一家6口...
港铁职员突击轻铁车厢查票 全车乘客逃票被断正！？网民：最劲见过一家6口...
生活百科
12小时前
再有街坊酒楼结业！蓝田豪宴逾十年光景告终 网民慨叹「年轻人不饮茶」
再有街坊酒楼结业！蓝田豪宴逾十年光景告终 网民慨叹「年轻人不饮茶」
饮食
9小时前
周秀娜遭李家诚控告后首露面  跟一男星飞日本散心亲密黐到实  结缘5年患难见真情？
周秀娜遭李家诚控告后首露面  跟一男星飞日本散心亲密黐到实  结缘5年患难见真情？
影视圈
8小时前
港人求平价内地电话卡 网民献计「$8养号」掀激辩：返深圳开卡定一卡两号好？｜Juicy叮
港人求平价内地电话卡 网民献计「$8养号」掀激辩：返深圳开卡定一卡两号好？｜Juicy叮
时事热话
11小时前
绯闻旧爱钟培生将成人夫 袁嘉敏尽骚「核弹级上围」迫爆比坚尼 细码裤仔仅仅遮住神秘地带
绯闻旧爱钟培生将成人夫 袁嘉敏尽骚「核弹级上围」迫爆比坚尼 细码裤仔仅仅遮住神秘地带
影视圈
6小时前