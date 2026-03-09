Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

51岁吴文忻4期乳癌扩散再入院 好友集气祈祷求大步槛过：减轻佢痛苦 刚办生前追思会

更新时间：21:30 2026-03-09 HKT
发布时间：21:30 2026-03-09 HKT

51岁前港姐季军吴文忻，自2024年8月公开乳癌复发，一直积极勇敢抗癌，惟其圈外好友近日透露，她已再度入院准备接受新一轮治疗，呼吁大众为她同心祈祷，盼她能渡过难关。事实上，在此之前，乐观的吴文忻刚与一众闺密举办了一场温馨的「生前追思会」，以爱和欢笑为这条艰难的抗癌之路注满能量。

吴文忻胸口流脓发出异味

吴文忻的病情近日反复，由第三期恶化至第四期，癌细胞更扩散至尾龙骨，她早前在《流行都市》访问中透露，过去一两个月身心俱疲，情绪一度陷入低谷。她透露胸部伤口状况欠佳，不时流脓并发出酸馊异味，让她苦不堪言，更形容「晚晚好似同条尸一齐瞓咁」，坦言前所未有地感受到与死神如此接近。虽然身陷困境，但为了两名年幼的女儿，吴文忻决心要重新振作。由于之前的药物治疗效果未如理想，她透露将会转药，甚至考虑到深圳寻求新的治疗方案，继续为生命奋斗。

吴文忻举办生前追思会

在再度入院前，吴文忻庆幸有一班好姊妹沿途扶持，与她由6岁开始认识的导演彭秀慧，更是每日致电关心，给予她莫大的支持。彭秀慧在3月初，联同一众好友，为吴文忻在酒店举行了「生前追思会」。这场「追思会」没有半点离愁别绪，反而充满温馨和欢笑。彭秀慧在ig分享了多张照片，只见她们在布置了心型气球和鲜花的房间内，一起翻看旧照片，场面感人。彭秀慧写道：「动机很简单，希望你快乐，回报就是，大家都很快乐。」吴文忻大为感动，并留言感谢好友们：「谢谢你们的每一份爱，真的很感恩！很有力量！」

吴文忻传再度入院治疗

尽管吴文忻本人展现出强大的正能量，但她的身体状况依然牵动著好友们的心。其圈外好友透露她再度入院的消息，并呼吁大家同心为她祈祷：「为Nat（吴文忻）打气！她正在医院…求主你大大力医治佢，揽住佢走过呢个难关…减轻佢嘅痛苦，赐佢平安嘅心去面对。」消息一出，不少圈中好友及网民都纷纷留言，为吴文忻送上祝福，祝愿她能战胜病魔，早日康复。

