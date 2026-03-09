周秀娜遭李家诚控告后首露面  跟一男星飞日本散心亲密黐到实  结缘5年患难见真情？

现年40岁的女星周秀娜（Chrissie），上月被富商李家诚入禀高等法院，控告其与多个YouTube频道及Google LLC涉及诽谤及骚扰，李家诚一方更强调与周秀娜素不相识，绝无任何关系。周秀娜在被正式控告后，除发声明外便一直未有公开露面。她近日终于首次曝光，原来是飞到了日本滑雪散心，期间更与一男星「黐到实」，心情似乎丝毫未受官司影响。

周秀娜现身日本心情超靓

男星李健宏（KB/Kevin Boy）近日分享滑雪照片，见到久未露面的周秀娜身穿滑雪装束，虽然身处冰天雪地，但仍化上精致妆容，显得气色极佳，颜值一流非常吸引。虽然官司缠身，但周秀娜看来心情不俗，在其中一张与KB的合照中，她被对方搭著膊头，两人亲密地头贴头，周秀娜更罕有地对著镜头单眼卖萌，展现出可爱如少女的一面，完全未见任何愁容，似乎已将官司的烦恼暂时抛诸脑后。其实周秀娜和KB已结缘多年，周秀娜5年前就曾跟对方学Wakesurf，至此之后结成好友。而今次随KB到二世古滑雪的，还有MIRROR成员王智德（Alton）及邱士缙（Stanley），以及林家熙（Locker）等。

周秀娜发声明感觉委屈

事实上，周秀娜在被正式控告后，曾在其个人Instagram上发表声明，对于李家诚先生的提告及相关声明「感到意外及委屈」，并强调「本人从未表示、暗示或引导任何人相信本人与李先生存在任何形式的关系」，同时对指控她借此博取宣传的说法深感委屈。如今案件已进入司法程序，周秀娜选择远赴日本充电，相信是想在风波中寻找片刻的宁静。

