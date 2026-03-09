Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

前TVB男星移民3年现婚姻危机？目击老婆与加国嫩男对话 当场正面「对质」

影视圈
更新时间：09:00 2026-03-09 HKT
发布时间：09:00 2026-03-09 HKT

51岁前TVB男星邓健泓（Patrick）与太太石咏莉（Sukie）移民加拿大3年多，近年积极经营YouTube频道「The Pat's Trick Channel 邓健泓 石咏莉」，与粉丝分享加国生活点滴。早前，他们与同在加拿大的前辈李婉华合作举办的演唱会大获成功，吸引不少当地人及华侨支持。日前，邓健泓与太太在YouTube直播，大方分享骚后趣闻，邓健泓更即场爆料，重演爱妻石咏莉被「小鲜肉」热情追求实录！

石咏莉于老公面前被搭讪

直播中，邓健泓眉飞色舞地忆述，演唱会结束后，他们一行人返回酒店，准备搭电梯回房。当时电梯里除了他们夫妇和李婉华外，还有一位看来略带醉意的年轻帅气男士。邓健泓形容对方是「几靓仔」的年轻人，可能是加拿大人。

在电梯内，该名男士未能出示房卡，更说不出自己住哪一层，只尴尬地笑笑回应他们的问题，更疑似有几分醉意。他突然冲到石咏莉面前，兴奋地问：「等等！你是不是台上的那个女生？」接著便拿出手机，直接问：「你有没有Instagram？」面对突如其来的热情攻势，石咏莉当下有点反应不过来，但还是礼貌地告知对方自己的IG帐号。

相关阅读：李婉华揭加国中产悲歌 斥政府加税无孔不入：已经难揾钱，仲要加税，想点呀

邓健泓爱妻心切霸气KO情敌

目睹全程的邓健泓，「护妻雷达」立刻响起。眼见气氛变得微妙，石咏莉随即指著身旁的邓健泓，向该名男士介绍：「He is my husband.（他是我老公。）」男士闻言，脸上露出极度震惊的表情，惊呼：「What？！（甚么？！）」原本热情的态度瞬间冷却，变得不知所措。邓健泓见状，更幽默地追问：「Do you want my Instagram as well?（你也要我的IG吗？）」让对方尴尬得只能摇头。石咏莉表示，该男士可能没有预想到她的真实年龄已经39岁。

事后，他们对这段小插曲感到哭笑不得，石咏莉笑言当下其实未意识到对方意图，只觉得有点奇怪，后来才感受到老公的「杀气」。整个过程相当有趣，也足见邓健泓爱妻心切，巧妙地化解了太太的尴尬处境。

相关阅读：49岁简慕华婚后移民加拿大近况曝光 美貌更胜从前 曾传恋金牌监制成御用演员

李婉华怒轰加拿大政府又想加税？

