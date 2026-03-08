中年好声音4｜罗天宇首骚真面目  绯闻女友陈懿德撑场疯狂心心眼逐格睇  公布分数紧张咬唇

TVB歌唱选秀节目《中年好声音4》最新一集「导师分组赛」昨晚（1日）播出，赛况愈趋激烈。本集「花生指数」最高的，莫过于红队的「狮子王」罗天宇，他首次脱下面具，与队友朗尼合唱王菲的名曲《暧昧》。赛前坦言信心不足的罗天宇，今次获得一粒「巨大定心丸」，全因其绯闻女友陈懿德（德德）竟亲临现场，全情投入为他打气，暧昧气氛瞬间弥漫全场。

罗天宇获陈懿德甜笑支持

比赛当晚，首次以真面目示人的罗天宇，赛前受访时直认非常紧张：「我阿妈都笑我『你入咗行咁耐都仲紧张嘅』，但系冇办法，对手真系太强，信心对我嚟讲真系唔见咗。」然而，当他站上舞台演唱时，镜头多角度捕捉到观众席上的陈懿德，只见她全程流露甜美笑容，时而双手托腮，时而温柔鼓掌，眼神充满爱意，完全陶醉在罗天宇的歌声中，流露出藏不住的「心心眼」，仿佛眼里只有台上的他。有了绯闻女友的倾力支持，罗天宇的表现也更具信心。

相关阅读：中年好声音4丨「白眉鹰王」莫家淦搬入「艺人风水宝地」吸金力强 北上发展人气飙升跻身复式豪宅

评审张佳添摆二人绯闻上台

在公布分数的紧张时刻，镜头更拍到陈懿德担心得一度紧咬嘴唇，其紧张程度丝毫不亚于台上的罗天宇，足见她对罗天宇的重视。最后罗天宇和朗尼得到81分，分数不过不失，罗天宇亦明显有点失望。演出过后，评审张佳添赞罗天宇唱出了《暧昧》的味道，尤其喜欢他演绎情歌的感觉，更即场将两人的绯闻摆上枱，开玩笑说：「唔怪得德德……唔系，系『德』到咁多女粉丝垂青」。

周志康莫家淦被赞似Boy'z

此外，同场另一焦点落在紫队的「企鹅人」周志康与「白眉鹰王」莫家淦身上。两人合唱林忆莲的经典金曲《为何他会离开你》，获导师高少华（银老师）特训表情管理后，演出时更能将肉紧情绪感染观众。评审谷娅溦指两人入行经历相似，在台上的声线递进与肢体动作都充满默契，大赞他们很有 Boy'z 的感觉。最后二人得到86分。

王卓乐谢昉益被淘汰

今晚赛事完结，紫队得的分数最低需淘汰两名参赛者，最后王卓乐和谢昉益需要离开，紫队老师「银老师」高少华哭成泪人，而评审肥妈亦泪流满面，谷娅溦亦眼有泪光。高大靓仔的谢昉益人缘十分不错，多位参赛者都极为不舍流下眼泪，场面感人。

相关阅读：中年好声音4丨「银老师」高少华年轻甜美照曝光 新秀出身屡与天王天后合作 被封和音女王