冯盈盈医生旧爱开专科诊所劲威水 另一港姐冠军惊喜到贺 钟文浩索妻颜值时刻在线

前港姐冠军冯盈盈的「十优医生」前男友钟文浩（Martin），近年事业爱情两得意。与冯盈盈分手后，他于2021年迎娶有「翻版徐子淇」之称的女友黄颍妍，生活幸福美满。近日，这位年轻有为的医生再创事业高峰，于中环开设自己的皮肤专科诊所，获圈中好友麦明诗、其医生哥哥麦明山及前TVB财经记者林小珍等亲自到场祝贺。

钟文浩高大有型封「明星医生」

钟文浩不仅事业有成，外表更生成一副明星相。从诊所开幕的照片可见，他身穿笔挺的灰色西装，高大帅气，文质彬彬，尽显专业人士的魅力，堪称「明星医生」。在盛大的开幕日，不少好友纷纷到贺，其中麦明诗与同为医生的哥哥麦明山更专诚送上祝贺，并与钟文浩夫妇合照留念。

钟文浩太太曾封「翻版徐子淇」

照片中，钟文浩的太太黄颍妍亦陪伴在侧，她紧紧翘著丈夫的手臂，脸上流露出藏不住的骄傲与幸福。曾被封为「翻版徐子淇」的黄颍妍，自2021年结婚后状态绝佳，完全没有走样，当日她身穿黑色上衣配搭牛仔裤，打扮时尚，依然保持著少女般的美貌与纤瘦身材，颜值时刻在线。

钟文浩Profile完美

钟文浩是冯盈盈入行以来唯一公开承认的男友。他的背景堪称完美，中学毕业于喇沙书院，是当年的「十优状元」，其后于香港大学医学院毕业，24年已是港大医学院临床医学学院内科学系名誉临床助理教授。同年他罕有现身TVB节目《早D知早D医》，专业讲解红斑狼疮症，其俊朗外型及温文有礼的谈吐，已引来网民大赞「靓仔有明星相」、「FYY走宝」。

钟文浩事业爱情两得意

回顾当年，冯盈盈与钟文浩爱得高调，曾合资购入何文田豪宅同居试婚，惜恋情仅维持4年便于2019年尾告终。分手后，冯盈盈虽绯闻不断，但再未公开恋情；而钟文浩则觅得真爱，事业家庭两得意。不少网民见到曾文浩如今的成就，都认为他Profile如此完美，冯盈盈当年与他分手，似乎有「走宝」之嫌。

