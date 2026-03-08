炎明熹14岁Busking片段流出  稚气素颜尽显大将之风  离巢TVB曾惹「反骨」负评

现年20岁的炎明熹（Gigi）已是香港乐坛备受瞩目的小天后。她15岁时在TVB歌唱选秀节目《声梦传奇》中一鸣惊人，勇夺总冠军，从此星途灿烂。早前经历过离巢风波后，炎明熹如今自组个人工作室，以独立发展的姿态继续闯荡乐坛。

炎明熹14岁青涩模样曝光

近日一段炎明熹在2019年、年仅14岁时于尖沙咀海旁Busking的片段在网上流出并引起热议。当时仍是中学生的她，以本名「王佳恩」在街头表演。从影片中可见，炎明熹样貌青涩，满脸稚气，素颜的她身穿白色简朴上衣和牛仔热裤，在公众面前毫不畏惧，献唱台湾天后A-Lin的名曲《有一种悲伤》。

炎明熹笑容纯真烂漫

尽管年纪轻轻，但她投入的演唱充满感情，声线沉稳有力，已能驾驭歌曲中复杂的悲伤情绪，将当中的成熟韵味演绎得淋漓尽致，充分展现出她惊人的音乐天份和初见的大将之风。影片结束时，她展露出纯真烂漫的笑容，与表演时的深情模样形成鲜明对比。

炎明熹离巢引网民反应两极

这段旧片除了让大众再次见证炎明熹的歌唱实力外，也因她离开TVB的决定，在网上引发了两极的讨论。有网民对她离巢的决定表示不满，留言狠批她是「反骨女」，并讽刺道：「反骨的声音，一直入心入肺」、「原来一个人反骨，会影响唱歌好唔好听，现在已经唔想再听她把声！」。

炎明熹粉丝不满偶像被指反骨

亦有网民为炎明熹护航，反驳「反骨」的说法。有粉丝指出，许多现今乐坛的天王天后，事业初期也曾离开过TVB，这在演艺圈是正常发展，不必对炎明熹过于苛刻。其中一位网民力撑：「话人反骨？香港大部分嘅明星、天王、天后都系由TVB走出嚟㗎㖞，咁样计落，咪大把反骨仔女喺影乐坛度啰？」。

