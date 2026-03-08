Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

炎明熹14岁Busking片段流出  稚气素颜尽显大将之风  离巢TVB曾惹「反骨」负评

影视圈
更新时间：17:30 2026-03-08 HKT
发布时间：17:30 2026-03-08 HKT

现年20岁的炎明熹（Gigi）已是香港乐坛备受瞩目的小天后。她15岁时在TVB歌唱选秀节目《声梦传奇》中一鸣惊人，勇夺总冠军，从此星途灿烂。早前经历过离巢风波后，炎明熹如今自组个人工作室，以独立发展的姿态继续闯荡乐坛。

炎明熹14岁青涩模样曝光

近日一段炎明熹在2019年、年仅14岁时于尖沙咀海旁Busking的片段在网上流出并引起热议。当时仍是中学生的她，以本名「王佳恩」在街头表演。从影片中可见，炎明熹样貌青涩，满脸稚气，素颜的她身穿白色简朴上衣和牛仔热裤，在公众面前毫不畏惧，献唱台湾天后A-Lin的名曲《有一种悲伤》。

相关阅读：炎明熹唱TVB旧歌《大开眼界》 拒谈回购所有歌曲版权 首夺《CHILL CLUB》冠军歌好紧张

炎明熹笑容纯真烂漫

尽管年纪轻轻，但她投入的演唱充满感情，声线沉稳有力，已能驾驭歌曲中复杂的悲伤情绪，将当中的成熟韵味演绎得淋漓尽致，充分展现出她惊人的音乐天份和初见的大将之风。影片结束时，她展露出纯真烂漫的笑容，与表演时的深情模样形成鲜明对比。

炎明熹离巢引网民反应两极

这段旧片除了让大众再次见证炎明熹的歌唱实力外，也因她离开TVB的决定，在网上引发了两极的讨论。有网民对她离巢的决定表示不满，留言狠批她是「反骨女」，并讽刺道：「反骨的声音，一直入心入肺」、「原来一个人反骨，会影响唱歌好唔好听，现在已经唔想再听她把声！」。

炎明熹粉丝不满偶像被指反骨

亦有网民为炎明熹护航，反驳「反骨」的说法。有粉丝指出，许多现今乐坛的天王天后，事业初期也曾离开过TVB，这在演艺圈是正常发展，不必对炎明熹过于苛刻。其中一位网民力撑：「话人反骨？香港大部分嘅明星、天王、天后都系由TVB走出嚟㗎㖞，咁样计落，咪大把反骨仔女喺影乐坛度啰？」。

相关阅读：容祖儿御用监制评女歌手唱功 炎明熹与一天后同级仅次林忆莲王菲？「Gen Z」至爱被暗批

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

最Hit
佐敦街头婆婆求助揿密码 港女机警识破街头骗局 网民惊呼：差啲中招｜Juicy叮
佐敦街头婆婆求助揿密码 港女机警识破街头骗局 网民惊呼：差啲中招｜Juicy叮
时事热话
5小时前
豪掷2000元买「实发」张六合彩电脑飞 结果中双位数字彩金 网民看透世事动情苦劝｜Juicy叮
豪掷2000元买「实发」张六合彩电脑飞 结果中双位数字彩金 网民看透世事动情苦劝｜Juicy叮
时事热话
7小时前
前TVB男星叹香港月入5万难养家 娶嫩妻北上定居呻港人身份麻烦 安排妻儿拎香港ID言行矛盾
前TVB男星叹香港月入5万难养家 娶嫩妻北上定居呻港人身份麻烦 安排妻儿拎香港ID言行矛盾
影视圈
9小时前
扣税尾班车！ 打工仔3月底前做一步 即悭最多1万蚊税 积金易申请要预早
扣税尾班车！ 打工仔3月底前做一步 即悭最多1万蚊税 积金易申请要预早
投资理财
12小时前
TVB男星徐荣肝脏出事属「严重」程度 老婆曾提点面色差：我又唔肥又有运动都中？
00:53
TVB男星徐荣肝脏出事属「严重」程度 老婆曾提点面色差：我又唔肥又有运动都中？
影视圈
2026-03-07 17:00 HKT
前TVB咪神陈婉衡五星级酒店延开14席办婚宴 金器挂满身结婚 神秘老公罕现正面样
01:06
前TVB咪神陈婉衡五星级酒店延开14席办婚宴 金器挂满身结婚 神秘老公罕现正面样
影视圈
6小时前
奇案解密︱伦敦中国女硕士生疑遭传染性病 「姊弟恋」美男友杀人反称对方洁癖
奇案解密︱伦敦中国女硕士生疑遭传染性病 「姊弟恋」美男友杀人反称对方洁癖
奇闻趣事
10小时前
启思幼稚园幼儿园创办人 陆赵钧鸿逝世 享年98岁 (资料图片)
陆赵钧鸿逝世 香港幼教先驱 创办启思幼稚园
教育新闻
4小时前
男子被揭发携带超额现金离境。海关发布
深圳湾口岸︱背囊汉过关被截 超额带10万人民币和2.5万美元离境
即时中国
4小时前
定存攻略｜汇丰3月带头下调定存息 另有银行推20厘优惠 一间标榜「自制长粮」
定存攻略｜汇丰3月带头下调定存息 另有银行推20厘优惠 一间标榜「自制长粮」
投资理财
5小时前